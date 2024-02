Foto's: zo vierde NEC het bereiken van de finale van de KNVB Beker

NEC-trainer Rogier Meijer was vanzelfsprekend blij nadat zijn ploeg zich geplaatst had voor de finale van de KNVB Beker. NEC won dinsdagavond na verlenging met 2-1 van Cambuur. Toch was het niet alleen maar feest voor Meijer, want na afloop pakte hij ook nog even zijn moment een sneer uit te delen richting de KNVB vanwege het speelschema.