NEC maakt Nijmeegse droom waar: via verlenging tegen Cambuur naar bekerfinale

NEC staat in de finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg was dinsdagavond de hele wedstrijd de betere ploeg op bezoek bij Cambuur Leeuwarden, maar er moest toch een verlenging aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. Dat werd na 120 minuten voetbal NEC.

Kans na kans kreeg NEC op bezoek bij Cambuur. In het eerste half uur raakten Koki Ogawa en Sontje Hansen de paal en lat. Waar de ploeg uit Nijmegen de kansen kreeg, daar maakte Cambuur het doelpunt. Roberts Uldrikis kopte de bal langs Jasper Cillessen: 1-0. NEC deed er vervolgens alles aan om gelijk te komen, maar moest daar erg lang op wachten.

Verdiende gelijkmaker

Het duurde een uur voordat de 1-1 in het netje lag. Spits Ogawa liep tegen een corner van Tjaronn Chery aan en zag de bal in de kruising vallen voor de gelijkmaker. Ook na die goal kreeg NEC de meeste, maar Cambuur de beste kansen. Cillessen moest een bal uit de verre hoek tikken, nadat Milan Smit de bal heel goed kruislings richting goal kopte.

Goal in verlenging

Het bleef in reguliere tijd 1-1, waardoor er verlengd moest worden. Daarin ging NEC door met waar het mee bezig was: kansen creëren. En na de zoveelste poging was het toch weer raak voor de Nijmegenaren. Kodai Sano, de andere Japanner in de selectie van NEC, liep tegen een teruggetrokken voorzet van Yvandro Borges Sanches aan. Op bijna identieke wijze als zijn landgenoot Ogawa in de tweede helft, 'liep' Sano de bal in de verre hoek: 1-2.

Geen penalty's tegen Cillessen

Het bleef bij 1-2, waardoor er geen strafschoppen werden genomen. Jasper Cillessen hoefde dus ook niet aan zijn nachtmerrie te werken. De NEC-goalie staat bekend om het feit dat hij zelden een penalty stopt.

21 april: bekerfinale

NEC meldt zich op 21 april in de bekerfinale in de Kuip in Rotterdam. De tegenstander komt uit de wedstrijd Feyenoord - FC Groningen. Die wordt donderdagavond gespeeld. NEC haalde in de historie al vier keer eerder de bekerfinale, maar telkens verloor de ploeg die. De laatste was in het seizoen 1999/2000, toen Roda JC met 2-0 te sterk was.