Jong Oranje speelt vrijdag uit tegen Bosnië en Herzegovina. Goals waren er in de eerste helft niet, wel twee uitvallers bij Nederland: Jayden Addai en Antoni Milambo. Vooral die laatste had enorm veel pech.

In de 42e minuut verstapte Milambo zich. De 20-jarige middenvelder uit Rotterdam, die in de zomer voor 20 miljoen euro Feyenord verliet voor het Engelse Brentford ging, kermde het uit van de pijn.

Ploeggenoten van Jong Oranje keken verschrikt toe, terwijl Milambo werd behandeld. Uiteindelijk werd hij per brancard van het veld gevoerd. Milambo heeft nog weinig speeltijd gekregen in de Premier League. Om precies te zijn 45 minuten, op 17 augustus uit tegen Nottingham Forest.

Antoni Milambo moet per brancard van het veld met een op het oog zware blessure. 🏥



Sterkte en beterschap Antoni! ❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) October 10, 2025

Jayden Addai

In de 22e minuut moest bondscoach Michael Reiziger ook al gedwongen wisselen. Jayden Addai heeft een blessure opgelopen. De aanvaller van de Italiaanse club Como, die hem deze zomer voor 14 miljoen euro overnam van AZ, moest zich halverwege de eerste helft laten vervangen door Ro-Zangelo Daal. Addai liep een hamstringblessure op, zo leek het. Hij debuteerde voor Jong Oranje.

Nederland tracht zich te plaatsen voor het EK 2027 in Albanië en Servië. De andere landen in de groep zijn Noorwegen, Israël, Bosnië en Herzegovina en Slovenië. De nummer 1 is direct geplaatst, de nummer 2 kan het nog via de play-offs proberen, de rest is niet welkom op het EK.