Ajax is de laatste periode geen kweekvijver gebleken voor Jong Oranje. Zo is Don-Angelo Konadu (19) momenteel de enige speler vanuit de Amsterdamse club in de selectie van bondscoach Michael Reiziger. De talentvolle spits ging met Sportnieuws.nl in gesprek over zijn opdracht bij Jong Oranje en de huidige situatie bij Ajax.

"Dat is raar natuurlijk. Normaal heb je hier veel jongens van de club om je heen lopen", zo stelt ook Konadu het gebrek aan Ajax-spelers vast. Zeker ook gezien het rijke verleden van de club en de geroemde jeugdopleiding, vindt hij. Desondanks brengt het voor hem geen extra druk met zich mee om de Amsterdamse eer in Jong Oranje hoog te houden.

Als spits hoopt Konadu in de komende twee EK-kwalificatieduels tegen Bosnië (vrijdag) en Litouwen (dinsdag) een bepalende rol te vervullen. "Je weet dat je in zulke wedstrijden gewoon goals moet maken”, zo legt hij de lat hoog.

‘Soms heb je gewoon wat meer tijd nodig’

De pas 19-jarige Konadu zet de laatste tijd grote stappen in zijn carrière. Zo maakt hij sinds het gewonnen EK Onder-19 van afgelopen zomer deel uit van de selectie van Ajax. Al is dat nog wel als wisselspeler. Trainer Heitinga gaf recentelijk vooral aan ‘nieuwsgierig te zijn’ naar zijn ontwikkeling. "Onze band is prima. Hij praat veel met mij en is veel met mij bezig op trainingen”, stelt Konadu tegenover Sportnieuws.nl.

Gearriveerd in Zeist bij Jong Oranje ontkomt Konadu natuurlijk ook niet aan vragen over de positie van trainer John Heitinga, die met Ajax een moeizame seizoensstart kent. "Hij is nieuw gekomen en wil weer iets nieuws opbouwen”, zegt hij over de situatie in Amsterdam. “Soms heb je gewoon wat meer tijd nodig. Fans zullen altijd snel oordelen. Maar het is een lang traject. We zijn net drie maanden bezig. We moeten hem de tijd geven.”

‘Dat vind ik echt heel mooi’

Konadu neemt de ervaringen bij Ajax allemaal mee als waardevolle bagage naar Jong Oranje. Zo is er veel bewondering voor zijn collega-spits Wout Weghorst. Vooral voor zijn drang naar goals. "Hoe hij altijd bezig is met het willen maken van doelpunten, dat vind ik echt heel mooi." Tijdens de trainingen leert Konadu veel van de 47-voudig international. "Tijdens afwerktrainingen let ik goed op hoe hij bepaalde dingen doet. Ik kijk heel veel naar hem.” Al die lessen hoopt hij komende week om te zetten in doelpunten tegen Bosnië en Litouwen.

‘Doelpunten maken’

Na de eerdere matige start tegen Israël (2-2) in de EK-kwalificatie is voor Konadu de opdracht tegen Bosnië en Litouwen duidelijk: “Doelpunten maken”, zo onderstreept hij nogmaals.