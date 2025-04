Francesco Farioli baalt van pechvogel Ajax: 'Alles viel vandaag verkeerd bij ons'

Francesco Farioli baalt enorm van de oorwassing die Ajax zondag kreeg tegen FC Utrecht. De Amsterdammers gingen met 4-0 onderuit en de Italiaanse trainer zag dat zijn spelers telkens pech hadden tijdens het duel.

"We wisten dat het moeilijk zou worden. Dat is geen verrassing", reageert Farioli na de zeperd van de Amsterdammers in Utrecht. "Maar het resultaat is zwaar. Dat is ook geen weerspiegeling van de verhoudingen op het veld. Maar het is 4-0, dus is er weinig ruimte voor excuses. Als je er vier tegen krijgt uit zes schoten dan is de analyse niet de makkelijkste om te maken."

Volgens Farioli was de nederlaag van Ajax niet helemaal terecht. "Als je in de eerste drie minuten de paal en lat raakt en je scoort nul keer. En je krijgt uit zes doelpogingen vier treffers tegen, dan is het lastig analyseren. Normaal gesproken als je op deze manier verliest, heb je veel aan te merken. Dat had ik vandaag niet. Niet over de houding, niet over de spirit."

"Fysiek hebben we onze duels gewonnen. We verdedigden eigenlijk niet onaardig, al hadden we meer moeten doen. We betalen de prijs voor dat we onze kansen zelf niet aanmaken. Het perspectief is wel dat we dit na 15 overwinningen doen. Maar we moeten aan de slag om het resultaat weer in ons voordeel te draaien", merkte Farioli op tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

Davy Klaassen

Ook Davy Klaassen was na afloop teleurgesteld. "Ik denk dat wij het eerste half uur goed spelen, maar dan gaat hij er niet in. En aan de andere kant wel. Ik denk dat wij in de wedstrijd de controle hadden. Ik had niet het gevoel dat zij ons naar achter drukten. Vandaag heeft laten zien dat voetbal een sport van momenten kan zijn. "

"Het is een teleurstelling als je verliest. Zeker als het 4-0 is. Maar ik had er meer moeite mee gehad als we waren weggespeeld", is de routinier mild voor de koploper van de Eredivisie.

