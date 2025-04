Beschamend Ajax krijgt fikse oorwassing van ontketend FC Utrecht en zet zeldzame misstap richting titel

Ajax heeft een zeldzame misstap gezet op weg naar de eerste titel sinds 2022. FC Utrecht walste met 4-0 over de koploper heen. De Ajacieden waren niet bij machte de wedstrijd om te draaien, waar dat de afgelopen twee duels wel lukte. FC Utrecht voert met de overwinning de druk op nummer 3 Feyenoord op.

Het zal even wennen zijn voor Ajax, dat zich superieur waande in de Eredivisie in 2025. Er werd in dit kalenderjaar nog niet verloren in de competitie. In Utrecht werd dat sprookje dus beëindigd. In de felle kraker tussen de Domstedelingen en de Amsterdammers kreeg Ajax geen grip op de wedstrijd. Het had veel de bal, maar creëerde te weinig.

Het kwam, net als in de afgelopen twee duels, op achterstand. Waar dat normaliter werd omgedraaid, gebeurde dat in Utrecht niet. Ajax had weinig kansen, maar dat gold voor de thuisploeg ook. Nota bene Sébastien Haller moest de eerste klap uitdelen aan Ajax, hij liet het juichen na, maar zette Utrecht wel op voorsprong.

Optreden Bas Nijhuis

Het was een behoorlijke schoppartij, waarbij veel werd goedgekeurd door scheidsrechter Bas Nijhuis. Dat was zowel een zegen als een vloek voor de wedstrijd. Hij wekte in ieder geval veel irritatie bij de Ajax-spelers op. Maar Ajax zelf was simpelweg niet bij machte om dit om te draaien. Utrecht groef zich verder in en de koploper vond het gaatje maar niet. Er werd veel balverlies geleden door foute passing, het spel maken lag de ploeg van Farioli niet vandaag.

Merkwaardig doelpunt

FC Utrecht kwam in de tweede helft op een 2-0 voorsprong, na zwak verdedigen van Ajax. Eerst werden Davy Klaassen en Jordan Henderson afgetroefd op het middenveld, en Jorrel Hato verloor ook zijn persoonlijke duel. Het was open huis voor Miguel Rodríguez richting Matheus.

Hij schoot, maar werd nog net belemmerd door een Ajacied. De bal dwarrelde daardoor heel traag richting de verre paal, waar de bal alsnog in het doel belandde. Eerst had niemand het door, maar halverwege een Ajax-aanval wees Nijhuis toch naar de middenstip. De VAR greep in en bevestigde dat de bal over de lijn was.

Oorwassing

Het werd allemaal nog erger voor Ajax, dat alles op alles zette met wat wissels. Maar het mocht niet baten voor de koploper. Diezelfde Rodríguez maakte er ook nog 3-0 van via een mooie individuele actie. Alsof het welbekende jantje nog niet genoeg was, scoorde Paxten Aaronson ook nog eens de 4-0, waarbij Matheus er totaal niet lekker uit zag.

Einde aan imposante reeks

De ongeslagen reeks van Ajax, die vanaf 8 december 2024 werd ingezet, komt daarmee tot een einde. Met een wedstrijd meer gespeeld blijft het gat met PSV dus negen punten, waarmee een eventueel kampioenschap voorlopig nog een ronde extra wordt uitgesteld. FC Utrecht zet juist het mes op de keel bij Feyenoord. De ploeg van Ron Jans heeft evenveel punten als de Rotterdammers, met een wedstrijd meer gespeeld.

