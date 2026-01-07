Francesco Farioli kreeg in zijn beginperiode als hoofdtrainer van FC Porto meteen een zware klap te verwerken. De voormalig Ajax-coach doet nu geëmotioneerd een boekje open over die periode en kan zijn tranen niet bedwingen. "Zijn nalatenschap zal nooit verdwijnen."

Farioli kwam in juli 2025 bij de Portugese club, na zijn vertrek bij Ajax. Hij werd aangesteld door de toenmalige technisch directeur Jorge Costa, die nog geen maand later op 53-jarige leeftijd overleed. "Ik heb helaas niet veel tijd met hem gehad", zegt de trainer tegen het Portugese Sport TV. Toch raakt zijn overlijden Farioli nog steeds enorm.

"Wat Jorge was, is en zal blijven voor Porto is heel duidelijk. Je voelt zijn aanwezigheid overal. Zijn nalatenschap zal hier altijd blijven bestaan", zegt de Italiaan in het openhartige interview.

'Weer een team'

Een oefenwedstrijd op 3 augustus 2025 staat hem nog steeds bij. "Na de wedstrijd tegen Atlético Madrid zei hij dat er weer een team stond." Farioli breekt als hij aan die woorden terugdenkt. De tranen springen hem in de ogen. Vlak daarna kreeg hij namelijk het nieuws dat Costa was overleden. "Dat is nu ons motto en onze verantwoordelijkheid."

"In herinnering van Jorge is er altijd een vlag hier in Dragão (stadion van FC Porto, red.)", vertelt de coach. "Om hem bij ons te houden. Voor zijn familie en voor de Porto-familie. Hij zal altijd bij ons zijn. De strijd om de titel is ook voor hem.”

Francesco Farioli emociona-se ao relembrar Jorge Costa 🤍



🎙️"Sentimos a presença dele em todo o lado." #sporttvportugal #farioli #fcporto pic.twitter.com/kDDmKcc65N — sport tv (@sporttvportugal) January 5, 2026

FC Porto doet goede zaken in de competitie. De ploeg is koploper en staat zeven punten los van de nummer twee: Sporting. Woensdag staat er voor het team een bekerwedstrijd op het programma. Porto speelt in de kwartfinale tegen Benfica.