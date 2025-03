Frans medium: Lieke Martens strijkt tonnensalaris op bij Paris Saint-Germain

Lieke Martens boert goed bij Paris Saint-Germain, weet het Franse medium L'Équipe. De Nederlandse voetbalster mag op jaarbasis meerdere tonnen bijschrijven en behoort daarmee niet eens tot de abolsute topverdieners van de competitie.

Marie-Antoinette Katoto is de bestbetaalde speler van PSG met een maandsalaris van 60.000 euro. In de vrouwencompetitie van Frankrijk is er overigens een club die nóg meer betaalt dan de club uit Parijs: Olympique Lyon. Daar loopt ook de speelster met het dikste contract rond: Tabitha Chawinga krijgt 80.000 euro op maandbasis.

Er zijn negen spelers in de competitie die meer verdienen dan Martens, wat haar dus wel een plek in de top tien oplevert. Samen met Salma Bacha van Olympique Lyon mag zij maandelijks zo'n 42.000 opstrijken, omgerekend een half miljoen euro op jaarbasis. Het is niet duidelijk hoeveel Jackie Groenen, middenveldster bij PSG, verdient.

Topvoetbalster Lieke Martens onthult samen met geliefde Benjamin van Leer naam van pasgeboren zoontje Ex-international Lieke Martens en haar man Benjamin van Leer zijn voor het eerst ouders geworden. Ze zijn de trotse moeder en vader van zoon Lowen Erbe van Leer: "We zijn zo dankbaar en trots," schrijven de kersverse ouders op Instagram.

Flinke verschillen

Olympique Lyon betaalt de speelsters gemiddeld zo'n 20.000 euro, bij PSG ligt het gemiddelde op 13.000. Een enorm verschil, maar het gat naar onderen is nóg groter. Paris FC, de nummer drie van de competitie qua salarissen, betaalt zo'n 3.000 euro. Bij EA Guingamp worden de speelsters verre van rijk, met een maandbedrag van 1.600 euro.

Stralende Lieke Martens krijgt liefdevolle reacties op intieme post: 'Genieten van moederschap' Topvoetbalster Lieke Martens werd vorige maand voor het eerst moeder. Ze heeft genoten van de eerste weken met de kleine, zo laat ze zien op Instagram. Ze krijgt veel liefdevolle reacties.

'Genieten van moederschap'

Martens is vorige maand voor het eerst moeder geworden, en komt dus al bijna een jaar niet in actie voor PSG. Op 18 februari werden zij en haar vriend Benjamin van Leer ouders van zoontje Lowen Erbe. Martens geniet van het leven als moeder, liet ze een maand later weten op Instagram.

In mei 2024 nam de aanvalster, die in 2017 werd verkozen tot beste voetbalster ter wereld, al afscheid van de Oranje Leeuwinnen. Ze speelde liefst 160 interlands (62 doelpunten), won het EK in 2017 en werd tweede op het WK van 2019.