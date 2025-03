Stralende Lieke Martens krijgt liefdevolle reacties op intieme post: 'Genieten van moederschap'

Topvoetbalster Lieke Martens werd vorige maand voor het eerst moeder. Ze heeft genoten van de eerste weken met de kleine, zo laat ze zien op Instagram. Ze krijgt veel liefdevolle reacties.

Martens en haar man Benjamin van Leer verwelkomden op 18 februari zoontje Lowen Erbe. Dankbaar en trots deelde het stel dat mooie nieuws met de buitenwereld.

Een maand later komt de aanvalster van Paris Saint-Germain met een update. Ze gaat er al lekker op uit met Lowen en ze genieten samen van het zonnetje in Nederland, zo blijkt uit een intieme foto op haar account. Martens houdt de baby in een draagzak dicht tegen zich aan.

Genieten

"Genieten van het leven als moeder", schrijft de 32-jarige bij de foto. Er wordt volop gereageerd op de post door grote namen uit de voetbalwereld. Zo laten haar oud-ploeggenoten bij het Nederlands elftal van zich horen. Onder andere Sherida Spitse, Kika van Es en Daniëlle van de Donk laten wat liefde achter.

Martens nam op 31 mei afscheid van de Oranje Leeuwinnen. In 2017 werd ze met de nationale vrouwenploeg kampioen van Europa. Twee jaar later werd ze uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld.

Zwangerschapsverlof

Ze staat nu onder contract van Paris Saint-Germain. Daar zal ze na haar zwangerschapsverlof weer terugkeren in de selectie. Spelersvakbond FIFPro heeft in augustus 2024 een handleing gepubliceerd voor de omgang met zwangere voetbalsters. De handleiding gaat in op de beste manier om met borstvoeding om te gaan en de perfecte manier om te bevallen voor een voetbalster. Maar ook bijvoorbeeld vanaf welk moment het weer gezond is om te gaan sporten en bij de club te melden.

Eerder kwam ze uit voor sc Heerenveen, VVV Venlo, Standard Luik, FCR 2001 Duisburg, BK Häcken, FC Rosengård en FC Barcelona. In haar tijd bij de Spaanse club leerde ze haar man kennen. De 33-jarige Van Leer begon als keeper bij het beloftenelftal van PSV en speelde later voor Roda JC, Ajax, NAC Breda en Sparta Rotterdam. Tegenwoordig werkt hij in het vastgoed. Hij verkoopt onroerend goed in Spanje bij Turnkey del Sol. Het stel trouwde in 2023.