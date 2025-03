Groot schandaal in Italiaanse sportwereld: 'Ze moesten elke keer een kledingstuk uittrekken'

Italië is in de ban van een groot schandaal in de sportwereld. De Italiaanse Gymnastiekfederatie ontsloeg deze week de bondscoach na beschuldigingen van misbruik, mishandeling en psychische intimidatie. De zaak blijkt echter nog veel groter te zijn en er zijn inmiddels ook een aantal schokkende details naar buiten gekomen.

Emanuela Maccarani was 29 jaar lang bondscoach, maar werd deze week door de bond ontslagen. Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want al sinds 2022 liep er een onderzoek naar haar vanwege beschuldigingen van sportsters Nina Corradini en Anna Basta. Zij betichtten de coach ervan dat ze hen jarenlang vernederd had.

Schandaal groter dan gedacht

Het schandaal in de gymnastiekwereld blijkt echter nog groter dan gedacht. De Gazzetta dello Sport meldt dat Julieta Cantaluppi, die lange tijd coach van de nationale jeugdploeg was, ook wordt beschuldigd van vernederende acties tegen meerdere gymnasten. Sofia Raffaeli zou ook een van de slachtoffers zijn. Zij pakte tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een bronzen medaille in de ritmische gymnastiek.

"Er was sprake van mishandeling. Elke keer dat ze een worp met de hoepel misten, moesten ze een kledingstuk uittrekken en eindigden ze de oefeningen in hun ondergoed," meldt de Italiaanse krant.

Bovendien wordt de trainster door haar assistent ervan beschuldigd dat ze Raffaeli dwong om op haar knieën excuses aan te bieden na een mislukte oefening. Cantaluppi zou gymnastes ook als straf hebben opgesloten in een kleine, koude kamer. Daar zaten ze zonder telefoons en ze moesten op de grond zitten als de coach vond dat ze slech trainden.

Ook voorzitter onder vuur

Het houdt overigens nog niet op bij deze beschuldiging, want ook Andrea Fucci, de nieuwe voorzitter van de gymnastiekfederatie, ligt onder vuur. Hij werd een maand geleden gekozen, maar zou zich tijdens een telefoongesprek met de vorige voorzitter schuldig hebben gemaakt aan seksistische uitspraken. Fucci zou ex-gymnaste Ginevra Parrini een 'lekker ding' hebben genoemd.