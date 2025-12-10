Ajax begint woensdag met een zeer jong elftal aan de wedstrijd tegen Qarabag. Volgens interim-trainer Fred Grim had de gemiddelde leeftijd nóg jonger kunnen zijn, maar één van de talenten kwam te laat.

"Eigenlijk hadden we ook met Bounida willen spelen", zegt Grim tegen Ziggo Sport. "Maar die was te laat vanmorgen, dus dan houdt het op." Hij benadrukt vervolgens: "We willen gewoon heel graag dat iedereen gedisciplineerd is. Niet alleen binnen het veld, maar ook buiten het veld. En anders hadden we misschien nog wel een jonger team gehad."

Grim wil er verder niks over kwijt. In de studio wordt er vervolgens gespeculeerd welke speler profiteert van de fout van Bounida (19). Het moet Raul Moro of Oscar Gloukh zijn geweest. Theo Janssen begrijpt er sowieso weinig van dat je bij een uitwedstrijd te laat komt voor een bespreking. "Je bent in een hotel. Hoe kan je nou te laat komen? Je let als teamgenoten ook een beetje op elkaar."

Piepjonge opstelling

Grim kiest tegen Qarabag ook voor Sean Steur en Jorthy Mokio, allebei 17 jaar oud. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Ajax met twee jongens onder de 18 jaar aan een Europees duel begint. Met die verjongde basisploeg hopen de Amsterdammers hun eerste punten van dit Champions League-seizoen te pakken. Na vijf wedstrijden staat de teller nog altijd op nul.

Bounida had al twee wedstrijden in de Champions League achter zijn naam. In de wedstrijd tegen Benfica (2-0 nederlaag) begon hij zelfs in de basis.

