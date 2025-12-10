Na een heus mirakel op bezoek bij Qarabag is Ajax eindelijk van de laatste plek af in de Champions League, het werd 2-4 in Azerbeidzjan. Nadat de Amsterdammers lang tegen een 2-1 achterstand aankeken, draaiden ze de boel in tien minuten om. Dankzij doelpunten van Oscar Gloukh (2) en Anton Gaaei heeft Ajax in de slotfase de eerste overwinning in de Champions League binnen.

Dat is een heel fijne opsteker voor Fred Grim en zijn ploeg. Hij kreeg flink wat kritiek op zijn jeugdige basisopstelling met veel jeugdspelers en debutanten. Uiteindelijk lukte het met de vaste krachten toch om Qarabag pijn te doen. Dat leek lang niet aan de orde, want de ploeg uit hoofdstad Bakoe kwam tot twee toe op voorsprong.

Een pijnlijke afgang dreigde voor Ajax in de Champions League. Bij verlies was Ajax zo goed als zeker uitgeschakeld en nu is er nog een statistische kans dat de Amsterdammers de play-offronde kunnen halen. Eindelijk is Ajax van die hatelijke nul af, waar het al weken over ging.

Bovenal moet deze overwinning een opsteker zijn richting aanstaande zondag bij De Klassieker. Grim sorteerde met alle wisselingen in de basis al voor op deze wedstrijd en zal koste wat het kost willen winnen van Feyenoord.

Lees hieronder hoe Ajax in een knotsgek duel de eerste overwinning in de Champions League boekte.

De hele tweede helft zocht Ajax met man en macht naar de gelijkmaker. Na een grote misser van Konadu in de 78e minuut leek dat er niet meer in te zitten. Maar na drie doelpunten in de laatste tien minuten gooide Ajax de wedstrijd helemaal om. Gloukh, Gaaei en nog een keer Gloukh zorgde voor een spectaculaire 4-2 overwinning.

Geweldige ommekeer

Een geweldige ommekeer want na de euforie die ontstond na het doelpunt van Kasper Dolberg vlak voor rust, heerste er weer verdriet bij Ajax. Twee minuten na rust keken ze alweer tegen een achterstand aan tegen Qarabag. Na het uitglijden van Sean Steur had Silva alle tijd en ruimte om de bal hard tegen de touwen te schieten.

Dramatische start tweede helft

Dat terwijl in de veertigste minuut Kasper Dolberg Ajax helemaal terug in de wedstrijd bracht. Met het eerste schot van Ajax tussen de palen zorgde hij voor het eerste velddoelpunt van de Amsterdammers in de Champions League. Maar belangrijker nog; ze hadden weer de aansluiting met Qarabag, wat vertrouwen moest geven voor de tweede helft. Dat vertrouwen werd alweer gauw aan diggelen geschoten.

Al na een half uur kwam Ajax nog ontzettend goed weg. Na weer een aanval van de thuisploeg en wat geschutter achterin kwam de bal voor de voeten van Addai, die vervolgens zijn schot niet goed op goal kon krijgen. Ajax moest op de hoede blijven, want anders was een achterstand zo weer bereikt. Kansen voor Ajax waren er in de laatste minuten van de eerste helft nauwelijks, tot Dolberg scoorde.

Na de openingsgoal van Qarabag bleef Ajax dapper strijden tegen Qarabag, maar wist dat het voor een ontzettende uitdaging stond. De 1-0 van de thuisploeg hakte er behoorlijk in, ook met de wetenschap dat Qarabag thuis nog niet had verloren in de Champions League.

Klungelige tegengoal

De pijnlijke situatie van Ajax leek oneindig. De Amsterdammers begonnen met vertrouwen aan het duel met Qarabag, creëerden wat kansen maar keken alweer na tien minuten tegen een achterstand aan. Via Anton Gaaei, Moro en Gloukh kreeg Ajax wat kansen. Maar door een fout achterin liep de ploeg van Frdd Grim meteen achter de feiten aan. Itakura liet veel te makkelijk zijn man langs hem gaan, omdat hij dacht dat Jaros de bal zou pakken. Duran kon de bal over de keeper heen wippen in een leeg doel.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.