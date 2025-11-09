Fred Grim zit zondag voor het eerst als hoofdverantwoordelijke op de bank bij Ajax. Na een hectische week kreeg de coach na het ontslag van John Heitinga de verantwoordelijkheid over het eerste en hij kreeg de neuzen dezelfde kant op. Volgens Grim is resultaat het enige dat kan helpen en hij heeft er vertrouwen in dat dat kan tegen FC Utrecht.

"Ik heb de groep voor proberen te houden dat we nu op een korte termijn succes moeten gaan behalen met elkaar", vertelt Grim tegenover ESPN over hetgeen dat Ajax kan gaan helpen. "Ik blijf heel dichtbij mezelf, eerlijk en kritisch. Die groep daarin meenemen en met elkaar zitten op het plezier terughebben en de beleving weer pakken. Wat er de afgelopen dagen is gebeurd met John (Heitinga red.) en Marcel (Keizer red.) heeft toch invloed, maar we zullen daarover heen moeten stappen om toch tot een resultaat te komen."

Volgens Grim is er in ieder geval vertrouwen binnen Ajax dat de spelers de hectische week een plekje hebben kunnen geven. "Het gevoel is hartstikke goed. Tussen de spelers zit het goed, er is dynamiek op het trainingsveld en de groep heeft er alles aan gedaan om het deze week zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Wat dat betreft is er vertrouwen, maar we moeten het wel laten zien."

Opstelling tegen FC Utrecht

Kijkend naar zijn opstelling heeft Grim een paar verrassingen opgenomen in Oliver Edvardsen en Youri Regeer. Dat heeft bij allebei een duidelijke reden. "Ik heb Regeer nu bewust op het middenveld gezet, met zijn defensieve controle. Ik wil met Edvardsen vooral ook aanvallend spelen, maar hij is zo taakbewust dat hij ook met de linksback van Utrecht wil en kan schakelen. Ik denk dat dat de keuze bepaald heeft. Hij vindt het lekker om te schakelen als buitenspeler. Elke aanvaller wil goals maken en assists geven, maar Edvardsen wil naast deze zaken ook in het belang voor het team spelen. Dat is wat we vandaag nodig hebben."

Grim durft in ieder geval niet te veel vooruit te kijken en hij weet dan ook niet hoe lang hij aan het roer staat bij Ajax. "Ik heb nu een job voor deze wedstrijd. Wat het allerbelangrijkste is, en wat ook reëel is, is dat we eerst deze wedstrijd gaan aanvliegen en winnen, daar gaan we verder kijken. Of niet en zal dat een andere coach moeten doen."

