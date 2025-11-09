Ajax heeft in een toch al bewogen week de negatieve spiraal niet weten te doorbreken. Waar men hoopte op een kleine opsteker in bange dagen, is het drama alleen maar groter geworden. De dolende ploeg uit Amsterdam verloor op bezoek bij FC Utrecht.

Na het ontslag van John Heitinga blijft Ajax zo de nodige klappen incasseren. Het gehoopte schokeffect met de tijdelijke trainer Fred Grim is uitgebleven. Na een desastreuze week kon Ajax vooralsnog het tij niet keren.

Bizar slot eerste helft

In het altijd beladen duel met FC Utrecht gebeurde er ook deze zondag weer genoeg. Na een vermakelijk begin met veel kansen over en weer, leek de eerste helft dood te bloeden. Maar het venijn zat hem in de staart. Vlak voor rust dacht Ajax eindelijk op voorsprong te komen na een goal van Wout Weghorst. Maar na ingrijpen van de VAR keurde scheidsrechter Danny Makkelie de treffer toch af vanwege een eerdere overtreding.

Als klap op de vuurpijl moest Ajax vervolgens direct een dreun verwerken. Vlak voor rust scoorde FC Utrecht uit een corner: Matisse Didden kopte de bal tegen de touwen. Na rust wilde de ploeg van Grim die zure smaak wegpoetsen, maar was het oud-spits Sébastien Haller die Ajax nog meer pijn deed.

Drama duurt voort

Uiteindelijk deed Mika Godts vliegensvlug wat terug voor Ajax. Daardoor bleven de Amsterdammers tot het einde in de wedstrijd. Het slotoffensief leidde alleen niet meer tot de gewenste gelijkmaker. Daarmee sluit Ajax een dramatische week in stijl af. De zorgen blijven en er zal het nodige moeten gebeuren in Amsterdam tijdens de interlandbreak. Bijvoorbeeld het aanstellen van een opvolger van Heitinga. De fans weten al wie ze willen zien. De roep om voormalig succestrainer Erik ten Hag is namelijk groot.

Daarbij zijn er zat prominenten rondom Ajax die wat vinden van de situatie. Zo stelt clubicoon Sjaak Swart ook een bijzondere optie voor. Hij ziet voor de ontslagen Heitinga zelfs een rol als assistent-trainer weggelegd.

