Titelhouder Paris Saint-Germain heeft op bezoek bij FC Barcelona de kraker in de Champions League met 2-1 gewonnen. De Catalanen, met Frenkie de Jong in de basis, kwamen in eigen huis met 1-0 voor, maar liepen in de laatste minuut toch nog tegen een nederlaag aan. De ploeg van de Nederlandse middenvelder brak wel een bijzonder clubrecord.

De openingsfase was veelbelovend en dat was met name te danken aan Lamine Yamal. De nog altijd slechts 18-jarige rechtsbuiten zette al snel met een weergaloze bal met buitenkant voet teamgenoot Ferran Torres alleen voor PSG-doelman Lucas Chevalier. De Spanjaard omspeelde de keeper en dacht de bal in een leeg doel te kunnen schuiven, maar verdediger Ilya Zabarnyi haalde de bal nog van de lijn. Toen Torres enkele minuten later door Marcus Rashford weer alleen voor de keeper werd gezet, maakte hij geen fout.

81 jaar oud record

Daarmee zorgde hij ervoor dat Barcelona een heel bijzonder record uit de boeken schoot, want het was de 45e wedstrijd op rij dat de Catalanen het net wisten te vinden. Het vorige record stond op 44 wedstrijden en werd gevestigd tussen november 1942 en februari 1944. Een 81 jaar oud record uit de boeken gespeeld dus.

Enorme dreun in slotminuut

Barcelona kreeg het daarna steeds moeilijker en De Jong pakte na een half uur ook nog een gele kaart. Even later was het Senny Mayulu die de bezoekers verdiend op 1-1 zette en het scheelde weinig of PSG had via Bradley Barcola bij rust ook nog op voorsprong gestaan.

In de tweede helft kreeg Barcelona de beste kans, maar opnieuw werd er een bal van de lijn gehaald. Deze keer was Dani Olmo de ongelukkige. De CL-kraker leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de laatste minuut was het uitgerekend voormalig Real Madrid-speler Achraf Hakimi die spits Goncalo Ramos wist te vinden en hij bezorgde PSG alsnog de zege: 1-2.

PSG heeft door de zege nu zes punten uit twee duels. Dat is hetzelfde aantal punten als Bayern München, Real Madrid, Internazionale, Arsenal en het verrassende Qarabag. De titelhouder staat daarmee op de derde plek. Barcelona valt terug naar de zestiende plaats door de nederlaag. De ploeg van De Jong won in de eerste speelronde bij Newcastle United en heeft dus drie punten.

