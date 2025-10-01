Waar alle ogen in Nederland gericht zijn op Bayer Leverkusen - PSV in de Champions League, steelt een ex-PSV'er op een ander veld de show. Jordan Teze, die jarenlang in de defensie in Eindhoven speelde, werd overladen met complimenten na zijn waanzinnige goal voor AS Monaco tegen Manchester City.

Erling Haaland domineerde de Engelse media nadat hij na een kwartier de Engelse topploeg met een acrobatisch hoogstandje op 1-0 had gezet. De Noorse topspits kreeg een hoge bal en hij tilde zijn been zo hoog dat hij de punt van zijn schoen tegen de bal kon drukken. Met een lobje passeerde hij Monaco-doelman Philipp Köhn. Maar daarna vlogen de superlatieven richting Teze. De Nederlander vond zichzelf op een mooie positie en besloot uit te halen.

'Zo zie je ze zelden'

Met een harde krul in de kruising verschalkte hij één van de beste keepers ter wereld, Gianluigi Donnarumma. 'Hij lijkt te gaan passen, maar hij zet zijn voet achter de bal en krult 'm in de bovenhoek. Donnarumma kwam niet eens in de buurt van een redding', is The Sun complimenteus. Daily Mail gaat nog verder. 'Zo zie je ze zelden, veel mooier worden ze niet. Teze maakt gelijk met een stunner. De bal komt op 25 meter voor zijn voeten en hij besluit maar om uit te halen. En waarom niet? Hij krult een beauty in de hoek.'

Georges Mikautadze

Teze is in Nederland alweer een tijdje vergeten, terwijl hij in zijn PSV-tijd nog tegen het Nederlands elftal aan schurkte. Over vergeten spelers gesproken: waar Ajax nog geen doelpunt maakte in de Champions League, deed een verguisde ex-speler de Amsterdammers verlangen naar vroegere tijden. Georges Mikautadze, die door de snel ontslagen technisch directeur Sven Mislintat naar Ajax werd gehaald, zette zijn ploeg Villarreal in de Champions League op 1-0 voorsprong tegen Juventus. Hij soleerde door de Italiaanse defensie, werd neergelegd, maar klauterde overeind en rondde alsnog af. Bij Ajax mislukte hij volledig, ook door de weinige kansen die hij kreeg.

Francisco Conceiçao

In diezelfde wedstrijd scoorde Francisco Conceiçao ook nog eens. De Portugese flankspeler belandde bij Ajax in hetzelfde schuitje als Mikautadze, maar bloeide eerst bij FC Porto en nu bij Juventus helemaal op.

