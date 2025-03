Frenkie de Jong en FC Barcelona bewijzen Nederland goede dienst op emotionele avond in Champions League

FC Barcelona heeft met basisspeler Frenkie de Jong probleemloos de kwartfinales van de Champions League bereikt. De Catalanen wonnen enkele dagen na het overlijden van hun teamarts met 3-1 van Benfica en dat was ruim voldoende om door te bekeren. De uitschakeling van de Portugese topclub door De Jong en zijn teamgenoten is ook voor Nederland heel goed nieuws.

Barcelona begon na de 1-0 zege in Lissabon met een goede uitgangspositie aan het duel, maar het was de grote vraag hoe ze de heftige gebeurtenis van afgelopen weekend hadden verwerkt. Het competitieduel met Osasuna werd zaterdag op het laatste moment afgelast door het plotselinge overlijden van clubarts Carles Minarro en voor hem hield de club dinsdag dan ook een minuut stilte.

De thuisploeg vloog met De Jong in de basis op de emotionele avond uit de startblokken. Lamine Yamal vond na een schitterende slalom collega-aanvaller Raphinha en de Braziliaan schoot de openingstreffer tegen de touwen. Benfica sloeg echter snel terug via Nicolas Otamendi, die door de Barca-verdediging bij een corner volledig over het hoofd werd gezien.

Yamal steelt de show, Frenkie mist enorme kans

De fans op de tribunes moesten even vrezen voor een spannend avondje, maar Yamal stelde al snel weer orde op zaken. Hij kwam van de rechterflank naar binnen en krulde de bal prachtig in de verre hoek. Vlak voor rust maakte Raphinha aan alle onzekerheid een einde door de 3-1 binnen te schieten.

Barcelona voetbalde het duel in de tweede helft rustig uit en kreeg via De Jong nog een enorme kans om de score verder op te voeren. De Nederlandse middenvelder kreeg de bal na een geweldige aanval op een presenteerblaadje, maar zag zijn inzet langs de verkeerde kant van de paal verdwijnen. De kwartfinales kwamen echter niet meer in gevaar en daarin gaat Barcelona het opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Borussia Dortmund en Lille.

Goed nieuws voor Nederland

De zege van Barcelona is ook goed nieuws voor het Nederlands voetbal. Door de uitschakeling van Benfica kan Portugal dit seizoen Nederland niet meer inhalen op de coëfficientenlijst. Dat betekent dat de Eredivisie nog een jaartje langer zeker is van twee tickets voor het hoofdtoernooi in de Champions League.

