Champions League-wonder Feyenoord en Robin van Persie blijft uit: Inter maakt einde aan Europees sprookje

Feyenoord hoopte tegen Inter voor een enorme stunt te zorgen in de Champions League. Maar de realiteit bleek een fikse domper; de Italiaanse reus was in het tweeluik ongenaakbaar. Feyenoord verliet het toernooi met een teleurstellende 4-1 nederlaag over twee wedstrijden. In San Siro ging de ploeg van Robin van Persie met 2-1 onderuit.

Feyenoord kwam al vroeg op achterstand in Milaan. Marcus Thuram werd door de achterhoede van de Rotterdammers niet aangepakt en maakte daar optimaal gebruik van. De Franse spits schoot met een kanonskogel de 1-0 in de kruising. Daarmee zorgde hij ervoor dat de stand over twee wedstrijden op 3-0 kwam te staan, waardoor een nieuw wonder in de Italiaanse stad nóg ingewikkelder werd.

Verrassende gelijkmaker

Net voor het rustsignaal zorgde Jakub Moder onverwachts voor de gelijkmaker. De Poolse middenvelder werd in het strafschopgebied op zijn hak getrapt door Inter-middenvelder Hakan Çalhanoğlu, maar arbiter Ivan Kružliak merkte dit niet op. De VAR kwam echter op de lijn, waarna de Slowaakse scheidsrechter alsnog een strafschop toekende. Moder nam zelf de verantwoordelijkheid en maakte geen misstap vanaf de penaltystip: 1-1.

Wéér voorsprong voor Inter

Feyenoord wilde in de tweede helft uit de startblokken schieten, maar de ploeg van Robin van Persie kreeg razendsnel de deksel op de neus. Thomas Beelen verspeelde de bal in zijn eigen zestienmetergebied. Toen hij zijn eigen fout wilde herstellen, tikte hij Inter-spits Mehdi Taremi aan. Çalhanoğlu eiste de penalty op en schoot de bal koelbloedig tegen de touwen: 2-1.

Géén penalty

Na meer dan een uur spelen leek het erop dat Inter weer een penalty zou krijgen. Scheidsrechter Kružliak aarzelde niet en wees meteen naar de stip, in de veronderstelling dat Beelen zijn tegenstander onderuit haalde. Echter, na het bekijken van de beelden werd duidelijk dat Thuram een schwalbe had gemaakt. De Franse spits schopte tegen de kuit van Beelen voordat hij viel. Dankzij de interventie van de VAR herzag de arbiter zijn beslissing, waardoor de stand 2-1 bleef.

Europees sprookje ten einde

Feyenoord speelde zowel in De Kuip als in San Siro zeker niet slecht tegen de Italianen, maar de kwaliteit bij de koploper van de Serie A gaf uiteindelijk de doorslag. De ploeg van Robin van Persie wist niet verder te komen dan een 4-1 nederlaag over twee duels. Feyenoord kwam uiteindelijk simpelweg tekort om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De Rotterdammers kunnen terugkijken op een prachtige Europese campagne met stunts tegen Benfica (3-1), Manchester City (3-3), Bayern München (3-0) en AC Milan (2-1 over twee wedstrijden).

