Frenkie de Jong halve finalist met Barcelona, Aston Villa sensationeel ten onder in Champions League

Real Madrid, Arsenal, Bayern München en Inter weten wie hun eventuele tegenstanders gaan worden in de halve finales van de Champions League. Op de dinsdagavond werd er voor veel spektakel en doelpunten gezorgd. Frenkie de Jong kwam met Barcelona met de schrik vrij en Ian Maatsen beleefde een doelpuntenfestijn, maar verloor wel. Dit waren de eerste returns in de kwartfinales van de Champions League.

De eerste halve finalisten zijn bekend in de Champions League. Aston Villa zorgde voor een waar spektakel in Birmingham waar de inwoners (en prins William) het nog lang over zullen hebben. Het werd een sensationele 3-2 waardoor de uitslag over twee wedstrijden 5-4 werd voor Paris Saint-Germain. Helaas houdt het avontuur voor Ian Maatsen hier dus op.

In Dortmund leek een Remontada ingezet te worden door Borussia Dortmund na een vroeg gekregen pingel en een goal na rust. Maar dat werd toch tot een halt geroepen door Barça. Het werd 3-1 in Dortmund door een hattrick van Guibassy. Niet genoeg voor een overwinning.

Nederlands onderonsje?

Wojciech Szczęsny werd de plaaggeest van Dortmund. De Poolse keeper van Barcelona hield zijn ploeg enorm op de been. Barça was enorm chaotisch en kreeg veel kansen tegen. Maar ze kwamen met de schrik vrij. Frenkie de Jong mag zich dus met Barcelona opmaken voor een tweeluik met of Inter Milaan of Bayern München, dat duel wordt morgen gespeeld. Hij kan dus Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij tegenkomen in de halve finales van de Champions League.

Hoop van adel

Het werd een ontzettend vermakelijk duel in Birmingham met een sensationele uitslag. De fans in Birmingham wisten niet wat ze meemaakten toen Aston Villa ineens op een 3-2 voorsprong kwam. Maar de droom van Ian Maatsen en Prins William is nu toch voorbij.

De aanstaande koning van Engeland en Nederlander Maatsen zagen Aston Villa verliezen van Paris Saint-Germain over twee wedstrijden. De Franse kampioen gaat door naar de halve finale waar het Real Madrid of Arsenal zal treffen.

Halve finales Champions League

Woensdag worden dus de laatste wedstrijden van de kwartfinales afgewerkt, waarna de eerste halve finales zullen plaatsvinden op op 29 en 30 april.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.