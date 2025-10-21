De wedstrijd tussen Villarreal en FC Barcelona zal toch niet op Amerikaanse bodem plaatsvinden. Frenkie de Jong baalde al als een stekker dat hij naar Miami moest voor het Spaanse competitieduel, maar kan nu opgelucht ademhalen.

La Liga heeft namelijk bekendgemaakt dat het te kort dag is om de wedstrijd daar te organiseren. Villarreal - FC Barcelona staat eind december van dit jaar gepland. Organisator Relevent meldt: 'Gezien de huidige onzekerheid in Spanje is er niet genoeg tijd om een ​​evenement van deze omvang goed te organiseren. Het zou daarnaast onverantwoord zijn om kaartverkoop te starten zonder dat de wedstrijd bevestigd is.'

De Spaanse competitie baalt wel van het besluit. 'Wij vinden het heel jammer dat dit project, dat het Spaans voetbal op historische wijze had kunnen internationaliseren, geen doorgang kan vinden. Dit had een beslissende stap kunnen zijn in de wereldwijde uitbreiding van onze competitie. We zullen eraan blijven werken om het Spaanse voetbal naar alle uithoeken van de wereld te brengen.'

Harde kritiek van Frenkie de Jong

Oranje-international De Jong sprak eerder zijn afschuw uit over het plan. Hij is een belangrijke speler voor Barcelona. "Ik vind het niet leuk", zei hij op een persconferentie van het Nederlands elftal. "Ik kan de clubs begrijpen, zij gaan er financieel aan verdienen en daar zal het om gaan. Maar ik zou het niet doen. Ik ben het er niet mee eens", klinkt hij duidelijk.

"Voor ons is het een uitwedstrijd die nu op neutraal terrein gespeeld gaat worden. Het is natuurlijk raar dat de Spaanse competitie in Amerika gespeeld wordt." Bondscoach Ronald Koeman, die op dat moment naast hem zat, was het ook niet met het besluit eens.

