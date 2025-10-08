FC Barcelona gaat dit seizoen een LaLiga-wedstrijd spelen in de Verenigde Staten, zo werd laatst bekend gemaakt. Het duel zou oorspronkelijk uit bij Villarreal gespeeld worden. Frenkie de Jong heeft zich op de persconferentie van Oranje uitgesproken tegen deze wedstrijd. "Ik vind het niet eerlijk", zei hij erover.

Het is een idee van Barcelona en LaLiga dat op veel kritiek kan rekenen. Het hing al een poos in de lucht, maar lang hield de UEFA stand: dit kan niet gebeuren. Nu hebben zij toch toegegeven en gaat die wedstrijd op 21 december niet in Villarreal gespeeld worden, maar in Miami. De stad waar nota bene veel oud-spelers van Barça rondlopen.

'Niet leuk'

Frenkie de Jong werd er op de persconferentie van Oranje naar gevraagd en had een duidelijke mening: "Ik vind het niet leuk", begint hij. "Ik kan de clubs begrijpen, zij gaan er financieel aan verdienen en daar zal het om gaan. Maar ik zou het niet doen. Ik ben het er niet mee eens", klinkt hij duidelijk.

Hij legt verder nog uit waarom. "Het is voor de spelers niet goed. We klagen al over het schema en al het reizen, dat wordt hierdoor nog meer. Daarbij denk ik ook dat het niet eerlijk is voor de competitie." Daar noemt Frenkie een punt dat veel andere clubs in de competitie boos maakt. "Voor ons is het een uitwedstrijd die nu op neutraal terrein gespeeld gaat worden. Het is natuurlijk raar dat de Spaanse competitie in Amerika gespeeld wordt."

'Slaat nergens op'

Ook Koeman, die een groot verleden heeft bij Barcelona, kon op geen manier begrijpen waarom dit een goed idee zou zijn. "Ik denk dat Frenkie een goede uitleg geeft", zegt hij. "Het slaat nergens op." Ook hij heeft het over de eerlijkheid: "Villarreal-uit is een moeilijke wedstrijd voor Barça en die speel je nu op neutraal terrein, waar uiteindelijk meer Barça-supporters dan Villarreal-supporters op de tribune zullen zitten", beslist hij.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.