Fans van FC Barcelona zijn doelman Marc-André ter Stegen liever kwijt dan rijk. De Duitse doelman weegt met zijn salaris zwaar op de begroting en met Joan García en Wojciech Szczęsny zijn er nog twee meer dan capabele keepers in huis. Ondanks dat wil de nu geblesseerde Ter Stegen niet vertrekken en hij krijgt bijval van Frenkie de Jong.

Ter Stegens positie bij de club staal al langer op de tocht. De Duitse doelman was een groot deel van vorig seizoen geblesseerd en onderging onlangs een operatie aan zijn rug, waardoor hij weer lang is uitgeschakeld. Het bestuur van FC Barcelona wil van hem af, net als de fans.

De Jong steunt Ter Stegen

De geruchten over een mogelijke afzetting van Ter Stegen als aanvoerder namen de afgelopen dagen toe. Tot nu toe had geen enkele speler van Barça er publiekelijk iets over gezegd, maar De Jong betuigde nu zijn steun aan de doelman. "Voor mij is Marc de aanvoerder, zoals hij dat vorig seizoen ook was. Hij is een wereldklasse keeper en is dat al jaren, hij geeft het beste van zichzelf voor de club. Ik steun hem volledig, net als de hele ploeg."

De Jong voegde eraan toe dat hij niet weet hoe Ter Stegen de transfer van de nieuwe doelman Joan Garcia heeft opgevat. De middenvelder zei alleen dat hij Garcia een zeer capabele keeper vindt.

De Jong staat op het punt bij te tekenen

Ondertussen bevestigde De Jong de berichten dat hij een nieuw contract zal ondertekenen. Zijn huidige contract loopt tot het einde van volgend seizoen, het nieuwe contract zal lopen tot 2028. "Ik ben erg gelukkig bij Barça en ga uiteindelijk bijtekenen. Of bijna alles rond is? Ja," zei de middenvelder na de oefenwedstrijd tegen FC Seoul (7-3 winst).

De Jong benadrukte dat hij altijd gelukkig is geweest in Barcelona, ondanks de moeilijke momenten door enkelblessures. "Ik ben erg tevreden bij Barça en de club is tevreden over mij. Ik ben blij met het team, met de manier waarop we met de trainer werken...," legde hij uit.

