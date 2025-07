FC Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen heeft een emotionele brief aan de fans gedeeld via sociale media. De 33-jarige Duitser en in principe aanvoerder is momenteel uit de gratie bij de club, die naar verluidt zoekt naar een manier om afscheid van hem te nemen.

In zijn verklaring kondigt Ter Stegen aan dat hij een rugoperatie moet ondergaan en dat hij Barcelona voorlopig niet zal verlaten. Dit betekent dat de Duitse doelman enige tijd uitgeschakeld zal zijn. Hij geeft zelf aan hoe lang hij naar verwachting afwezig zal zijn: ongeveer drie maanden.

'Moeilijke dag voor mij persoonlijk'

"Lieve Culés, Ik draag de kleuren en het shirt van Barcelona met grote trots, zowel op als naast het veld, in goede en slechte tijden. Vandaag is een moeilijke dag voor mij persoonlijk. Fysiek en sportief voel ik me in topvorm, maar helaas ben ik niet pijnvrij. Na intensief overleg met de medische staf van Barcelona en externe specialisten is een rugoperatie de snelste en veiligste manier om volledig te herstellen", schrijft Ter Stegen op Instagram.

Geen transfer

Door de aanstaande operatie blijft Ter Stegen zeker tot de winterstop bij Barcelona. Dit gooit roet in het eten van de club die van plan was om deze zomer al afscheid van hem te nemen. Aan de andere kant maakt zijn afwezigheid en het feit dat hij niet geregistreerd zal worden voor La Liga, het voor de Catalanen makkelijker op de transfermarkt, aangezien de Duitser een van de hoogste salarissen binnen de club heeft.

'Doet me emotioneel veel pijn'

"Na mijn vorige rugoperatie stond ik na 66 dagen – bijna twee maanden – weer op het veld; deze keer verwachten de artsen dat het ongeveer drie maanden zal duren, als voorzorgsmaatregel, om elk risico te vermijden. Het doet me emotioneel veel pijn dat ik het team gedurende deze periode niet kan steunen. Gelukkig is de revalidatie haalbaar en is de weg naar mijn terugkeer duidelijk. Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn herstel en wil jullie, lieve fans, oprecht bedanken voor jullie onvoorwaardelijke steun."

