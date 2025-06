Voetballer Quincy Promes blijft voorlopig in hechtenis, is zaterdag besloten. Promes kwam vrijdagavond aan op Schiphol vanuit Dubai. De speler van Dubai United FC is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd. In Nederland is Promes voor twee zaken door de rechter veroordeeld.

Quincy Promes blijft vastzitten. De raadkamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten de hechtenis van de 33-jarige voetballer te verlengen. Promes kwam vrijdagavond rond 21.30 uur aan in Nederland, waar hij door de rechtbank bij verstek is veroordeeld voor cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef.

De eerstvolgende zitting in dat hoger beroep is op 8 juli 2025, meldt een woordvoerder van het Amsterdamse gerechtshof. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk besproken, het gaat om een pro-formazitting.

Vrijheid

"Binnenkort is er een pro-formazitting’", zegt een woordvoerder van het ressortparket, de afdeling van het Openbaar Ministerie die hoger beroepen behandelt. "Dan wordt de stand van zaken in het onderzoek besproken en wordt beslist of de verdachte moet blijven vastzitten of in vrijheid het proces mag afwachten."

Veroordeeld

Promes (33) is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.

Nederland had om de uitlevering gevraagd. Kort voor zijn arrestatie gaf Promes te kennen dat hij alleen naar Nederland wilde terugkeren op voorwaarde dat hij niet zou worden opgepakt. Het gerechtshof in Amsterdam gaf daaraan geen gehoor. Het OM liet bij het hof weten Promes "zo snel mogelijk" in Nederland te willen hebben.

Carrière Quincy Promes

Promes is een voormalig international van Nederland. Hij debuteerde bij FC Twente in het betaald voetbal en streek via Go Ahead Eagles, Spartak Moskou en Sevilla neer bij Ajax. Daar was hij onderdeel van het sterrenteam van Ajax met onder meer Hakim Ziyech.

In 2021 keerde hij terug bij de Russische topclub, waar hij tot 35 goals in 77 duels kwam. Bij een trainingskamp in Dubai werd Promes opgepakt, terwijl zijn rechtszaak in Nederland al klaar was. Daar verbleef hij de afgelopen anderhalf jaar, in afwachting van wat komen ging.