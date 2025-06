Voetballer Quincy Promes is na lang steggelen tussen Nederland en Dubai dan toch uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten. De oud-speler van onder meer Ajax en Oranje moet brommen. Enkele weken geleden gaf Promes nog een lang interview, waarin hij zijn levensverhaal vertelde. Dat was zijn laatste lange interview voordat hij werd uitgeleverd.

De aanvaller was te gast in de podcast 'SAY LESS', gemaakt door de Duitsers Jack Blomeyer en Madu Tchakoum. Laatstgenoemde was jeugdspeler bij Fortuna Düsseldorf.

In het gesprek, dat tegen de twee uur duurt, beschrijft Promes zijn leven, van zijn eerste stapjes op het voetbalveld tot zijn jaren in de jeugd van Ajax. Hij werd weggestuurd, waarna hij een nieuwe kans kreeg bij FC Haarlem. "Ik kwam bij de jeugdacademie van Ajax toen ik tien was. Ze schopten me eruit toen ik zestien was", aldus Promes.

Problemen met autoriteit

"Wat er misging? Nou, ik had altijd problemen met autoriteit", zegt Promes eerlijk.

"Iedereen zei: als deze gast zo doorgaat, dan wordt het niks en dan bereikt hij niks. Te veel mensen hebben me gezegd dat ik het niet zou maken. Maar dat prikkelde me juist. Vertel me nooit, maar dan ook echt nooit, dat ik iets in mijn leven niet kan doen of bereiken. Dat hield me op de been. Ik wilde het ongelijk van die mensen bewijzen."

Broek uit shirt

Promes vond dat hij bij Ajax te veel regeltjes kreeg opgelegd. "Laat mij gewoon mezelf zijn", aldus Promes. "Kom niet aan met onzin dat ik mijn broek niet laag mag dragen. Of dat mijn shirt in mijn broek moet. Huh? Waarom zeg je dat? Dan ga ik het met opzet verkeerd doen. Wil jij je shirt in je broek? Doe het. Maar ik wil het niet."

Huilen in de auto

Nadat Ajax hem had verstoten, dacht hij aan stoppen met voetbal. "Ik was zestien. Vrienden vonden dat ik had gefaald. Ik was er wel klaar mee. En ik vond het zo onterecht van Ajax. Mijn moeder zei: "Kop op. Wees klaar voor het moment dat je uit Ajax wordt gezet." Ik wist dat die dag zou komen. Toen die dag kwam, hield ik me sterk", zegt hij.

"Maar in de auto, op het moment dat niemand me zag, toen zat ik te huilen. Ik dacht: verdomme, ik speel niet meer voor Ajax. Mijn leven is over. Ik kap met voetbal. Maar mijn moeder zei: "Nee. Je hebt een droom en die ga je waarmaken."

Veroordeeld

Promes (33) is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.

Nederland had om de uitlevering gevraagd. Kort voor zijn arrestatie gaf Promes te kennen dat hij alleen naar Nederland wilde terugkeren op voorwaarde dat hij niet zou worden opgepakt. Het gerechtshof in Amsterdam gaf daaraan geen gehoor. Het OM liet bij het hof weten Promes "zo snel mogelijk" in Nederland te willen hebben.

Oranje

Promes, vijftigvoudig Oranje-international, voetbalde tot het moment van zijn arrestatie bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor had de oud-speler van Ajax, FC Twente, Go Ahead Eagles en Sevilla een contract bij Spartak Moskou.