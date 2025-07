Al Nassr was bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Oostenrijk, maar heeft besloten het trainingskamp in Saalfelden vroegtijdig te beëindigen.

Kersverse aanwinst João Félix had zich net bij trainer Jorge Jesus en sterspeler Cristiano Ronaldo in Oostenrijk gevoegd, maar moet toch terugkeren naar Portugal. Al Nassr heeft het trainingskamp in Saalfelden namelijk vroegtijdig afgebroken en besluit de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Portugal voort te zetten.

Ook geen Borussia Dortmund

De reden? Aanhoudende regenval, aldus Alexander Strobl, eigenaar van Hotel Brandlhof. "Cristiano Ronaldo en zijn team hadden kamers gereserveerd in het luxe Hotel Gut Brandlhof. Ook Bundesliga-club Borussia Dortmund zou vanaf aanstaande maandag in het hotel verblijven voor hun trainingskamp. Het veld is momenteel echter nauwelijks bespeelbaar en veel te zacht door alle regen", verklaarde hij tegenover Sky Sports.

Wedstrijd afgelast

De Saudi's vliegen woensdagavond naar Portugal, na een oefenwedstrijd tegen Toulouse in Grodig, waar de tweede helft van het trainingskamp zou plaatsvinden. De volgende wedstrijd, tegen Al Ahli Dubai, is afgelast. Die zou aanstaande zaterdag gespeeld worden.

Fans veroorzaken incidenten

Volgens Sky Sports waren er ook incidenten die de hotelorganisatie en Cristiano Ronaldo irriteerden. Verschillende fans in Oostenrijk veroorzaakten herhaaldelijk problemen en klopten zelfs op de deur van de kamer van de Portugese sterspeler, op zoek naar foto's in de gangen.

'Ben hier om vreugde te brengen'

De Portugese aanvaller João Félix zet zijn voetballoopbaan voort in Saoedi-Arabië. Hij wordt ploeggenoot bij Al-Nassr van zijn landgenoot Cristiano Ronaldo. "Ik ben hier om vreugde te brengen. Laten we samen winnen", zegt de 25-jarige aanvaller in een video die zijn nieuwe club op X naar buiten bracht.

Veel clubs versleten

Félix heeft een contract voor twee jaar getekend bij de club uit Riyad, waar zijn landgenoot Jorge Jesus de nieuwe trainer is. De Portugese international stond tussen 2019 en 2024 onder contract bij Atlético Madrid, dat hem in die periode een half jaar verhuurde aan Chelsea en één seizoen aan FC Barcelona. Het afgelopen seizoen begon hij bij Chelsea, dat hem in de winterstop op huurbasis naar AC Milan liet vertrekken.