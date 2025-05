Gemengde reacties op harde woorden van gefrustreerde Steven Berghuis: 'Hij moet weer eens huilen'

Steven Berghuis liet zondag zijn frustraties de vrije loop en ging vól in op een beslissing van de assistent-scheidsrechter bij Ajax - NEC (0-3). ESPN deelde er maandag beelden van op Instagram en dat leverde wisselende reacties op.

NEC won zondag verrassend met 3-0 in de Johan Cruijff Arena. Omdat PSV eerder op de dag in de blessuretijd met 3-2 van Feyenoord won, is het verschil tussen koploper Ajax en de Eindhovenaren nog maar één punt. Dat zorgde in de laatste minuten van het duel tussen de Amsterdammers en NEC dan ook voor de nodige frustratie bij Berghuis, die dat botvierde op de grensrechter van dienst.

Ajax-verdediger Anton Gaaei jaagde door op een verdediger van NEC en de assistent-scheidsrechter zag daar een overtreding in. Berghuis begreep daar helemaal niets van. "Hoe vaak kijk je naar voetbal?", herhaalde hij meermaals tegen Erwin Zeinstra. Het kwam de 33-jarige aanvaller op een gele kaart te staan van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Wisselende reacties

De reacties op sociale media waren wisselend. 'Ben het gek genoeg als PSV’er wel met ‘m eens, is echt geen overtreding', schrijft acteur Rein van Duivenboden onder de post van ESPN op Instagram. 'Hij aait z’n rug letterlijk.' Iemand anders kan daar wel inkomen: 'Er gebeurt werkelijk helemaal niets!'

Veel mensen keuren de actie van Berghuis af, maar snappen de frustratie ook wel. Zo schrijft iemand: 'Er is veel over zo’n actie te zeggen, maar de scheidsrechters/VAR zijn dit seizoen nog slechter dan voorheen. En als je er iets op te zeggen hebt, krijg je geel of een schorsing.' Anderen zien dat Berghuis 'weer eens moet huilen', of dat 'de echte Berghuis' naar voren kwam.

