'Ineens hoor je dat ze al jaren verkering heeft': psycholoog smult van mentaal gevecht Ajax en PSV

Het was een zondag waar veel mensen voorlopig niet over uitgepraat zullen raken. PSV zorgde voor een krankzinnig slot, waardoor alle druk op Ajax kwam. De koploper verloor van NEC met 3-0 en dat stond eigenlijk in de sterren geschreven: "Die spelers zijn niet voorbereid op dit scenario, dus die blokkeren", zag sportpsycholoog Bram Bakker.

De eerste fakkels werden afgestoken rondom de Johan Cruijff ArenA omstreeks 14.45 uur. De poorten naar de tribunes waren nog niet eens open, maar een voorzichtig feestje ontpopte zich al. Feyenoord stond binnen tien minuten 2-0 voor op PSV en dat zou betekenen dat er een kamipoenswedstrijd aan kwam voor Ajax. Bram Bakker, die zelf aanwezig was in het stadion, zag die vreugde per doelpunt van PSV wegzakken.

Spelers blokkeren

"Uiteindelijk scoort PSV op het moment dat niemand er meer op rekende de 3-2. En op dat moment kunnen ook profvoetballers die schakeling niet maken. Die zijn niet voorbereid op dit scenario", zegt de oud-sportpsycholoog tegen Sportnieuws.nl. "Ze blokkeerden volledig. Ik zag het al toen ze het veld opkwamen, de spanning van de spelers was gewoon voelbaar."

Niet geheel onlogisch, vindt Bakker. "Ervaring of niet, op zo'n scenario als zondag kan je niet getraind zijn. Je kan de spelers niet verbieden met de stand bezig te zijn. Natuurlijk wist elke speler de stand toen die het veld op kwam."

Zie het als verkering

En zo'n korte verandering, die is heel moeilijk om mentaal te verwerken. Bakker komt met een treffend voorbeeld. "Jij gaat uit met een meisje waar je al heel lang een ambitie bij hebt. En je denkt: 'Vanmiddag wordt mijn kans en we gaan een toffe middag tegemoet'. Het is mooi weer, je gaat naar het strand en hebt er zin in. Misschien eindigt het wel met allemaal romantiek. Dan op weg naar de afspraak hoor je dat het meisje al jaren verkering heeft. Ga er dan nog maar eens een leuke middag van maken."

Aan trainer en filosoof Francesco Farioli nu de taak om de groep weer op te richten. Het normale te laten doen, denkt Bakker. "Hij kan nu echt vakmanschap gaan tonen. Door de groep te overtuigen dat ze terug moeten naar het gevoel de regie in handen te hebben."

Want dat is volgens Bakker nog altijd zo. "Zo'n wedstrijd tegen Groningen kan natuurlijk lastig zijn. Een fanatieke supportersgroep, een ploeg die in de flow zit. Maar uit ervaring weten de Ajacieden dat zo'n wedstrijd lastig is. Daar kunnen ze zich wél op voorbereiden, in tegenstelling tot afgelopen zondag."

Het kampioenschap van de mentale winnaar

Het hele seizoen staat al in het teken van grote wentelingen. PSV zat voor de winterstop op rozen voor het kampioenschap, maar donderde in elkaar waarna Ajax het overnam. Kan zo'n wenteling nu weer plaatsvinden? "Ja, natuurlijk. Dit is ook een beetje waarom iedereen van voetbal houdt."

Meer dan ooit wordt dit volgens Bakker het seizoen waarin de sterkste ploeg op mentaal vlak er met de titel vandoor gaat. "Want PSV had natuurlijk een mentale inzinking. Die jongens konden echt niet ineens niet meer voetballen, maar er ging mentaal iets heel erg mis. Nu is het mentale deel de grootste tegenstander van Ajax."

