Het sterrenensemble van Inter Miami heeft met een klinkende 5-2 overwinning op Nashville de reguliere competitie van de Amerikaanse Major League Soccer afgesloten. Met dank aan Lionel Messi, die met een hattrick maar weer eens geschiedenis schreef in Amerika.

Trainer Javier Mascherano liet al zijn sterren van het Barcelona-dreamteam van het afgelopen decennium opdraven: Messi (met de aanvoerdersband), Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, en de zomeraanwinst Rodrigo de Paul. Maar alle aandacht ging natuurlijk weer uit naar de 38-jarige Argentijn. Hij besliste met een hattrick én een assist het duel en kroonde zich tot topscorer van de Amerikaanse topcompetitie. Zijn in totaal 29 goals zijn goed voor de persoonlijke titel.

Rollen omgedraaid

Ondanks de ruime overwinning behaalde Inter Miami de zege niet zonder slag of stoot. Lionel Messi opende de score in de 35e minuut na een assist van Jordi Alba, maar voor rust draaiden de thuisploeg de rollen volledig om. Eerst maakte de Engelse aanvaller Sam Sturridge gelijk in de 43e minuut. Daarna zette Jacob Shaffelburg Nashville voor het eerst op voorsprong met een doelpunt in de 6e minuut van de blessuretijd van de eerste helft.

Hattrick Messi

Een kwartier na rust namen de 'reigers' het heft in eigen handen en kregen ze een strafschop. Messi ging achter de bal staan en herstelde de gelijke stand met een rake penalty in de 63e minuut. Baltasar Rodríguez bezorgde de bezoekers vervolgens weer de voorsprong (2-3). In de 81e minuut besliste Inter Miami de wedstrijd toen Messi zijn hattrick completeerde (2-4). In de eerste minuut van de blessuretijd noteerde Messi ook een assist, nadat hij betrokken was bij het doelpunt van de 22-jarige Venezolaanse middenvelder Telasco Segovia.

Play-offs

De club van Messi eindigde met de zege op de derde plaats in de Eastern Conference, slechts één punt achter koploper Philadelphia Union, die de eerste plek al veilig had gesteld. Nashville sluit af op de vijfde plaats en zal, net als hun tegenstander, deelnemen aan de play-offs.

Beter onderling resultaat

Inter Miami had ook de tweede plaats kunnen bemachtigen, maar moest dan hopen op een misstap van Cincinnati. Die ploeg pakte echter de volle buit door Montreal met 3-0 te verslaan. Miami eindigde met een gelijk aantal punten en een beter doelsaldo, maar Cincinnati had een beter onderling resultaat, wat doorslaggevend is in de Major League Soccer. Inter Miami verloor de eerste wedstrijd met 0-3, en de tweede reguliere wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Dit betekent dat Inter Miami Nashville weer zal treffen in de kwartfinale van de Eastern Conference play-offs. Daar wordt gespeeld in een 'best-of-three'- serie. Vorig jaar sneuvelden Messi en zijn team al in de eerste play-offronde, na een 1-2 nederlaag tegen Atlanta United (2-1, 1-2, 1-3).

Laatste positie

Alle posities in de Eastern Conference zijn nog niet volledig duidelijk, aangezien de laatste deelnemer nog moet worden bepaald in een extra duel na het einde van de reguliere competitie tussen de nummers 8 en 9 in het algemeen klassement. Dit zijn de teams van Chicago Fire en Orlando City.