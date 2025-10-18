Frenkie de Jong heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd en is daar maar al te blij mee. De Nederlandse middenvelder legt uit waarom hij voor een langer verblijf in Catalonië koos en hoe zijn medespelers, waaronder de grote sterren, naar hem kijken.

Hoewel De Jong zelf graag in Barcelona wilde blijven, waren er ook andere geluiden, zo verklapt de hoofdrolspeler zelf. "Sommige mensen bij de club wilden me verkopen om geld te verdienen, toen werd de druk hoog. Ik ben zelf altijd duidelijk geweest: ik wil hier blijven", vertelt De Jong aan El País.

De van Ajax overgenomen middenvelder geniet met zijn gezin in Barcelona. Ook zijn medespelers zijn fan van hem, waaronder Lionel Messi. "Teamgenoten hebben me altijd gewaardeerd. En altijd gezegd dat ik onderschat ben. Of Messi dat gedaan heeft? Op een dag liep hij tijdens het ontbijt naar me toe. 'Jij bent erg goed', zei hij. Maar verder wil ik daar niet over praten, want Leo houdt er niet van als je privégesprekken openbaar maakt."

De Jong tekende afgelopen week een nieuw contract, waardoor hij tot 2029 vastligt bij FC Barcelona. In het contract staat ook een bizar hoge afkoopsom, namelijk vijfhonderd miljoen. Dat is honderd miljoen meer dan de afkoopsom in zijn vorige contract.

Niet lang na het tekenen van zijn nieuwe contract kwamen er details daarover via Spaanse media naar buiten. Waaronder het salaris van de Nederlander, waardoor hij bij de bestbetaalde spelers van de club zou horen.

Daar wil De Jong zelf echter niks van weten. "Ik ga niet zeggen hoeveel geld ik verdien", zegt hij. "Het is allemaal sterk overdreven in de media. Dat heeft invloed op hoe mensen naar me kijken. Als in de krant staat dat ik de bestbetaalde speler van Barcelona ben, is dat foute berichtgeving", stelt De Jong.