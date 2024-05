Genk maakt slotdag Pro League nog maar wat spannender door zege op Van Bommels Antwerp

KRC Genk heeft voor aanvang van de slotdag in de kampioenspoule van de Belgische Pro League uitstekende zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. Genk won van het al uitgeschakelde Royal Antwerp FC met 1-0.

Andi Zeqiri kroonde zich in de 28ste minuut al tot matchwinner. Hij kreeg de bal van het 16-jarige Belgisch-Griekse supertalent Konstantinos Karetsas. Bij Antwerp had de afscheidnemende Mark van Bommel plek ingeruimd voor landgenoten Owen Wijndal en Jurgen Ekkelenkamp. Voor Gyrano Kerk was er een invalbeurt. Zij konden niet nog voor de gelijkmaker zorgen.

Alle Europese plekken op slotdag verdeeld

In België is het weer eens heel spannend, mede doordat ze daar met speciale play-offs werken. Na de reguliere competitie worden de ploegen in drie groepen verdeeld en gaan de punten door de helft. Een groep speelt om het kampioenschap, een groep om deelname aan play-off om Europees voetbal en een groep dat strijdt tegen degradatie.

Bovenin strijden Club Brugge, Royale Union Saint-Gilloise en een beetje Anderlecht om het kampioenschap. Net als vorig seizoen gaat het dus op de slotdag heel spannend worden. Club heeft 3 punten voorsprong, maar speelt nog tegen Cercle Brugge, dat op zijn beurt nog strijdt met Genk om als tegenstander te dienen van de winnaar van de play-off-groep. Union speelt juist thuis tegen Genk. Anderlecht gaat naar het al uitgeschakelde Antwerp.

Union droomt nog van titel

Union kampt met een trauma door de laatste jaren telkens ruim aan leiding te gaan in de reguliere stand om het dan in de kampioenspoule weg te geven. Ook nu leek dat te gebeuren, maar de laatste wedstrijden zit er een kentering in. Daardoor kan Union bij een zege en een verliespartij van Club nog kampioen worden. De laatste wedstrijden staan zondag om 18.30 uur op het programma.