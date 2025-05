'Genoeg snelheid in de aanval': Max Verstappen ontmoet EK-winnaar voor GP in Spanje

Max Verstappen gaat zondag proberen om voor het vierde jaar op rij de GP in Barcelona te winnen. De Nederlander zal daarvoor veel snelheid nodig hebben en dus ontmoette hij een echte snelheidsduivel voor de race: de Spaanse EK-winnaar Nico Williams.

De Spaanse aanvaller Williams speelt al sinds 2013 voor de jeugd van het Baskische Athletic Bilbao. De snelle aanvaller mocht Verstappen ontmoeten voor de eerste vrije training op het circuit van Barcelona. De twee gaven elkaar een hand en hadden een gesprekje, waarna ze ook van shirtje wisselden. "Heel veel snelheid in de aanval", was de ironische caption van Red Bull Racing bij de foto van Williams en Verstappen.

Williams

Williams werd wereldberoemd door zijn glansrol bij Spanje op het Europees kampioenschap in Duitsland. De buitenspeler van Athletic Bilbao was samen met Lamine Yamal de sterspeler op het toernooi dat werd gewonnen door de Spanjaarden. Mede daarom wilden meerdere clubs Williams aantrekken. Onder andere Bayern München, Arsenal en Barcelona hadden interesse in de buitenspeler, maar hij besloot bij zijn eerste liefde te blijven.

Verstappen

Verstappen werd tijdens de vorige GP in Monaco vierde en in Barcelona hoopt hij zijn zege uit Italië een vervolg te geven. De GP van Spanje is een favoriet van de Nederlander, want de drie edities hiervoor wist de Red Bull-coureur op zijn naam te schrijven. Ook Lewis Hamilton zal jagen op eerherstel, want de Engelsman won van 2017 tot en met 2021 elk jaar de race in Barcelona.

Tijdens de eerste vrije training kwam Verstappen het dichtst bij de eerste plek. Lando Norris was de snelste tijdens de eerste training op het parcours van Barcelona. Verstappen werd tweede en kwam gevaarlijk dicht in de buurt van de Engelsman die alsnog drie tienden sneller was. Vrijdag om 17:00 uur begint Verstappen aan de tweede vrije training en zaterdag om 16:00 uur start de kwalificatie. De daadwerkelijke race begint zondag om 15:00 uur.