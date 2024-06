Gerald Vanenburg over Duitse invasie in hotel van Oranje: 'Zij kwamen aan alsof zij die wedstrijd wel even zouden winnen'

Het EK van 1988 is het meest iconische EK ooit voor Nederland. Tot nog toe is het de enige prijs voor het Nederlands elftal ooit. Wie denkt aan dat EK denkt al gauw aan de goal van Marco van Basten. Maar voor Gerald Vanenburg, speler op dat bewuste EK, zijn er tal van andere momenten die hij terug kan halen.

Vanenburg was een bepalende speler op het EK in '88. Toch lees je weinig over Vanenburg op het EK in '88. Marco van Basten, Ruud Gullit, dat soort namen passeren sneller de revue. En dat is ook niet gek, want dat zijn de spelers die de goals maakten op de belangrijke momenten.

Als Vanenburg terugkijkt op het EK in '88 houdt hij er direct een lach aan over. “We hadden een team waar het geloof zeker aanwezig was dat we het toernooi konden winnen”, vertelt hij over de sfeer. “We speelden allemaal bij topclubs en pakten ook prijzen bij die clubs. Iedereen kwam in een geweldige flow binnen bij Oranje.”

Bal van de lijn

Maar zo sprankelend begon het EK niet voor Oranje. De eerste wedstrijd werd met 1-0 verloren van Rusland. De derde groepswedstrijd zou uiteindelijk bepalen of Nederland door mocht naar de knock-outfase. In die wedstrijd, tegen Engeland, kwam een sleutelmoment voor Vanenburg. “Ik haalde daar de bal van de lijn. Als die goal valt dan is het ook misschien gewoon over”, memoreert hij. Het was een moment van een split second.

“Iedereen denkt dat het een gelukkige reflex was. Dat is natuurlijk ook zo, maar het was zeker wel bewust. Ik reageerde gewoon op de situatie”, legt hij uit. Dit soort cruciale momenten zorgde ervoor dat Nederland won (3-1) en door kon naar de halve finale, tegen Duitsland. Wederom was daar een belangrijk moment volgens Vanenburg.

Verovering van het hotel

Het was dus Nederland-Duitsland, in Duitsland. Vijandig gebied voor Nederland. De spelers zaten in een hotel, dat vlakbij het stadion lag. “Daar zaten wij al de hele tijd, en toen kwam de Duitse ploeg ineens aanzetten”, vertelt Vanenburg. De Duitsers hadden alle spullen al mee. Alsof ze langer zouden blijven.

“Zij dachten dat ze hier wel even zouden blijven zitten, ‘wij winnen die wedstrijd wel’. Dat gaf ons natuurlijk extra motivatie”, zegt Vanenburg. “Wij dachten van: 'Wij gaan hier nooit meer uit". Het deed wel wat met de ploeg, wij keken met stomme verbazing naar hen. Het gevoel kwam al snel dat we extra gebrand waren om dat feestje van hen even te verstoren.” En dat gebeurde, het EK werd gewonnen door Nederland.