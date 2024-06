Jan Smit brengt stadionliedjes uit van de helden van het Nederlands elftal: 'Nathan Aké, die is oké, olé, olé, olé'

De spelers van het Nederlands elftal worden tijdens het EK in Duitsland bijgestaan met persoonlijke stadionnummers. Jan Smit brengt echte meezingers uit die het Oranje legioen kunnen inzetten om de mannen toe te zingen. De liedjes worden simpel gehouden en zorgen voor de nodige hilariteit.

Zanger Smit roept samen met KNVB-parnter Staatsloterij heel Nederland op om Oranje toe te zingen tijdens het EK. Er zijn alleen nog geen echte stadionnummers die het publiek kan zingen om de spelers te ondersteunen. Daarom brengt Smit voor verschillende spelers een eigen stadionknaller uit. In de AD Voetbalpodcast vertelde de Volendammer over zijn initiatief om het Oranje legioen samen te brengen.

Het geheim van een goed nummer

Als iemand ervaring heeft met het schrijven van meezingers is het wel Smit, die zelf vaak genoeg in een uitverkocht concert optreedt. Maar wat is het geheim van een goed stadionnummer? "Het geheim is eigenlijk dat het gewoon simpel is. Dat het laagdrempelig is en dat je herhaalt. Je ziet in de liedjes ook vaak dat het twee keer dezelfde coupletten of refreinen zijn. Tot slot rijmen. Dat klinkt heel simpel, maar dat kan het ook echt zijn", aldus de zanger.

De KNVB kwam zelf met spelersnamen die in een nummer zouden kunnen terugkomen. Voor Smit is het de uitdaging om hiervan iets moois te maken. "Ik heb gewoon gekeken naar wat persoonlijke eigenschappen. Zoals bij Koeman sneeuwvlokje. Denzel (Dumfries, red.) gaat als een raket en kijkt boos. Stefan de Vrij is pianist, muzikaal en de keizer van Milaan. Je wil wel een beetje persoonlijkheden in het nummer neerleggen, zodat mensen zich echt kunnen identificeren met de speler."

De Vrij helpt mee en Aké blijft hangen

Van De Vrij is bekend dat hij muzikaal is, dat heeft Smit tijdens het produceren van het nummer zelf ervaren. "Toen wij in Milaan waren zat hij al in de studio al piano te spelen terwijl hij op mij wachtte. Hij heeft mij wel de juiste input gegeven voor dit nummer. Want dit is ook het enige nummer dat gedragen is, de rest is uptempo. Dit is echt meezingen en armen om elkaar heen. Je hoort echt de hand van Stefan."

Voor Joey Veerman was het een kleine moeite om langs te gaan bij zijn dorpsgenoot. Maar Nathan Aké is zelfs met Smit door Volendam heen gelopen. "Ik ben met Nathan de Dijk opgegaan en dat was eigenlijk heel flauw. Want wat rijmt er op Aké? Olé, olé of oké, dat soort dingen", gaat Smit verder. "Dus eigenlijk blijft het liedje van Nathan Aké het beste hangen, omdat die het meest flauw is. Nathan Aké, die is oké. Olé, olé, olé."