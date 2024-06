Boudewijn Zenden over positiewissel op EK 2000: 'Toen ging alles lopen, het was mijn beste toernooi ooit'

Boudewijn Zenden heeft teruggeblikt op zijn succesvolste EK, die van 2000 in eigen land. De linkerflank was zijn speelveld en daar was hij heer en meester. Daar stond hij niet vanaf het begin van het toernooi, daar was nogal wat voor nodig. "Overmars had Rijkaard gevraagd op links te spelen", blikt Zenden terug. Eén specifiek moment zorgde ervoor dat Zenden op links kwam, en toen ging alles lopen...

Boudewijn Zenden kende een mooie carrière bij het Nederlands elftal. Hij speelde het WK 1998, het EK 2000 en ook speelde hij nog mee bij het EK in 2004. In een terugblik op de Europese eindtoernooien schiet Zenden direct terug naar het EK 2000. "Dat was persoonlijk mijn beste toernooi", vertelt hij. Op dat toernooi, vroeg in de groepsfase, gebeurde er iets dat voor Zenden de doorbraak op het toernooi betekende.

Zenden had een goede bijdrage op het EK in eigen land. Hij scoorde tweemaal en gaf evenveel assists. Hij speelde elke wedstrijd, veelal op de linkerflank. Normaliter zou Marc Overmars daar staan, maar dat veranderde in de tweede wedstrijd van de groepsfase tegen Denemarken.

Teamfoto Nederlands elftal tegen Denemarken. © Getty Images

Zenden naar linksbuiten

Zenden kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd tegen Denemarken. "De eerste wedstrijd van het EK (Tsjechië) speelde ik linksback, omdat die toen geblesseerd was. Ik speelde daarom dus ook het hele toernooi met nummer 5. In de tweede wedstrijd speelde ik op rechtsbuiten en toen liep het niet. Met heel het team niet. In de tweede helft kwam Ronald de Boer erin op rechts en mocht ik naar de linkerkant, waar Overmars stond." Vanaf toen kantelde de hele wedstrijd.

Zenden zag Patrick Kluivert eerst scoren en kreeg het daarna zelf op de heupen. Hij gaf een assist op Ronald de Boer, scoorde zelf nog eens en zo won Nederland met 3-0. "De rest van het toernooi heb ik aan de linkerkant gespeeld. Hoe gek het ook klinkt, het was een heel succesvol toernooi. Het is voor mijzelf het beste toernooi dat ik gespeeld heb qua speelminuten en ik kon belangrijk zijn voor het team."

Discussie met Frank Rijkaard

Dat Zenden de tweede wedstrijd op rechtsbuiten startte, was op voorhand niet de bedoeling. Marc Overmars had daar zelf een stokje voor gestoken in de aanloop naar de wedstrijd toe. "Overmars wilde liever aan de linkerkant spelen, had hij bondscoach Frank Rijkaard gezegd."

Vervolgens ging Rijkaard naar Zenden toe met de vraag wat hij ervan vond. "Toen Rijkaard mij vroeg wat ik ervan vond, heb ik aangegeven dat ik alles doe wat het beste is voor het team. Als dat op rechts is, dan is dat op rechts." Uiteindelijk werd Zenden dus alsnog op linksbuiten gezet. "Dat is een mooie waardering geweest van Rijkaard."

Wissel van grote invloed

Volgens Zenden heeft de wissel toch een bepaalde impact op zijn carrière gehad. Het ging ineens lopen en hij speelde daardoor een stuk beter. "Ik heb alles gespeeld, en als je speelt op de manier waarop ik dat gedaan heb, heeft dat zeker invloed op je carrière. Je wil je meten met de beste op het EK en je vooral laten zien. Dan wil je natuurlijk gewoon spelen, dat deed ik en ik scoorde veel."

Ondanks dat de halve finale verloren werd op penalty's houdt Zenden over het algemeen een goed gevoel over aan het EK in eigen land. "Het is voor mij een goed EK geweest, maar dat je de finale niet haalt is wel erg zuur. Dat hadden we verdiend", blikt Zenden terug.