Het complete (te printen) speelschema voor het EK 2024, inclusief uitleg knockout-fase

Het EK voetbal staat voor de deur. Vanaf 14 juni strijden 24 landen, waaronder Nederland, om de Europese titel. Doe jij met jouw vrienden en vriendinnen mee in een EK-poule, dan komt een ouderwetse poster waar je uitslagen kan invullen wel van pas. Handig en lekker overzichtelijk. Zoek niet verder, want wij hebben het ideale overzicht voor je.

De route van het Nederlands elftal kunnen we allemaal dromen. Oranje begint op 16 juni tegen Polen, daarna volgt Frankrijk op 21 juni en ter afsluiter van de groepsfase is op 25 juni de wedstrijd tegen Oostenrijk.

Als Nederland eerste wordt in de poule, dan speelt het op 2 juli in de achtste finales tegen de nummer twee van Groep F. Bij een tweede plek is dat een dag eerder tegen de nummer twee van Groep E. Bij een derde plaats wordt het een lastiger karwei, maar is plaatsing voor de knock-outfase niet onmogelijk. Hieronder een uitleg.

Uitleg loting achtste finales EK 2024

Waar landen op WK's zijn uitgeschakeld als ze derde worden, is dat bij het EK niet het geval. Dat komt omdat er 24 landen meedoen. De vier beste nummers drie gaan ook door naar de achtste finales. Dat zorgt voor dat de UEFA tot de volgende samenstellingen is gekomen:

Wedstrijd 1: Winnaar Groep B - nummer drie Groep A/D/E/F

Wedstrijd 2: Winnaar Groep A - nummer twee Groep C

Wedstrijd 3: Winnaar Groep F - nummer drie Groep A/B/C

Wedstrijd 4: Nummer twee Groep D - nummer twee Groep E



Wedstrijd 5: Winnaar Groep E - nummer drie Groep A/B/C/D

Wedstrijd 6: Winnaar Groep D - nummer twee Groep F

Wedstrijd 7: Winnaar Groep C - nummer drie Groep D/E/F

Wedstrijd 8: Nummer twee Groep A - nummer twee Groep B

Welke groepswinnaar tegen welke nummer drie speelt is afhankelijk van welke vier beste landen zich plaatsen voor de achtste finales. In het overzicht hieronder vind je de vijftien mogelijke uitkomsten van de poulefase en tegen wie de nummers één van B, C, E en F dan spelen in de achtste finales.

Vier beste landen Winnaar Groep B tegen Winnaar Groep C tegen Winnaar Groep E tegen Winnaar Groep F tegen A B C D Nummer drie Groep A Nummer drie Groep D Nummer drie Groep B Nummer drie Groep C A B C E Nummer drie Groep A Nummer drie Groep E Nummer drie Groep B Nummer drie Groep C A B C F Nummer drie Groep A Nummer drie Groep F Nummer drie Groep B Nummer drie Groep C A B D E Nummer drie Groep D Nummer drie Groep E Nummer drie Groep A Nummer drie Groep B A B D F Nummer drie Groep D Nummer drie Groep F Nummer drie Groep A Nummer drie Groep B A B E F Nummer drie Groep E Nummer drie Groep F Nummer drie Groep B Nummer drie Groep A A C D E Nummer drie Groep E Nummer drie Groep D Nummer drie Groep C Nummer drie Groep A A C D F Nummer drie Groep F Nummer drie Groep D Nummer drie Groep C Nummer drie Groep A A C E F Nummer drie Groep E Nummer drie Groep F Nummer drie Groep C Nummer drie Groep A A D E F Nummer drie Groep E Nummer drie Groep F Nummer drie Groep D Nummer drie Groep A B C D E Nummer drie Groep E Nummer drie Groep D Nummer drie Groep B Nummer drie Groep C B C D F Nummer drie Groep F Nummer drie Groep D Nummer drie Groep C Nummer drie Groep B B C E F Nummer drie Groep F Nummer drie Groep E Nummer drie Groep C Nummer drie Groep B B D E F Nummer drie Groep F Nummer drie Groep E Nummer drie Groep D Nummer drie Groep B C D E F Nummer drie Groep F Nummer drie Groep E Nummer drie Groep D Nummer drie Groep C

Bracket EK 2024

Dan nu het allerbelangrijskte, het bracket. Deze vind je hieronder. Handig voor op de koelkast, of op kantoor om bij te houden met collega's.

Het bracket voor het EK 2024. © Sportnieuws.nl

