Vlak voor PEC Zwolle tegen PSV op zaterdagavond stond trainer Peter Bosz voor de microfoon om tekst en uitleg te geven over zijn plannen. Het gesprek kwam uit op een ongebruikelijk thema op voetbalzender ESPN: romantiek.

Eerst legt de PSV-trainer uit dat deze wedstrijd in de Eredivisie wel kort dag is, zo vlak na de pot tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. "Je wil minstens drie dagen ertussen, dan kunnen spelers voldoende herstellen. Twee dagen is kort. We moeten het er mee doen. Het heeft invoed op de opstelling."

Stabiliteit

Nadat ESPN-interviewer Milan Van Dongen ook nog wat vragen stelde over de keuzes van Bosz, ging het over zijn algemene visie. "We willen zoveel mogelijk goede voetballers in het veld brengen. Omdat dat onze manier van voetballen is. Zo weinig mogelijk de bal verliezen. Er is nooit één reden dat je iets doet. Je spreekt met alle trainers en komt tot een keuze."

"Als je veel wisselingen hebt, als je met veel jonge jongens moet werken, dan krijg je dat", zegt Bosz over instabiliteit bij PSV. "Stabiliteit is het belangrijkste in het voetbal en ook het moeilijkste. Iedere trainer wil dat zijn ploeg elke week op hetzelfde niveau presteert. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt."

Romantiek

Daarna komt de opmerking van Van Dongen dat in de Champions League 'de realistische Bosz het een klein beetje won van de romantische Bosz'. Daarmee bedoelt hij dat Bosz meer defensieve zekerheden inbouwde dan we van hem gewend zijn.

"Ja", zegt Bosz. "Ik zei op de persconferentie dat ik genoot van hoe Feyenoord speelde. Dat is leuker dan een ploeg die wat afwacht. Of vandaag de romantische Bosz opduikt? Hij zegt: "Dat weet ik niet. Als je op stap gaat weet je pas als je in de kroeg staat of het een romantische avond wordt."

