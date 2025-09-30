PSV-doelman Matej Kovar staat voor een opvallend weerzien met zijn eigenlijke werkgever Bayer Leverkusen in de Champions League. De Tsjechische huurling heeft tot nu toe een wisselende indruk achtergelaten bij het PSV-publiek, maar zowel hijzelf als trainer Peter Bosz zien duidelijke vooruitgang. "Iedereen kan zien dat we op de goede weg zijn", stelt Kovar op de persconferentie.

Kovar ging deze zomer bij PSV de concurrentiestrijd aan met Oranje-international Nick Olij en won. Tóch is hij niet de onbetwiste nummer één in de ogen van velen. Hoe kijkt hij naar zijn eigen competitiestart? "Nou ja, ik denk dat het niet aan mij is om mezelf te beoordelen", zegt Kovar bescheiden. "Over het algemeen hebben we nogal wisselend gepresteerd. We hebben niet elke wedstrijd ons niveau gehaald, maar we blijven ons nog steeds verbeteren. Iedereen kan zien dat we op de goede weg zijn. Hopelijk kunnen we dat tegen Leverkusen opnieuw laten zien."

Bosz houdt vertrouwen in Kovar

Ondanks kritiek vanuit bepaalde delen van de achterban, laat Bosz weten dat hij tevreden is over zijn doelman. "Kovar heeft me nog geen wedstrijd teleurgesteld. Het was heel moeilijk om in de zomer een keuze te maken, na een paar wedstrijden. Toen heb ik voor Matej gekozen. Hij moest het gelijk laten zien, in een andere competitie, in een ander land. Hij past uitstekend bij onze manier van spelen. Ik ben erg tevreden over wat Matej tot nu toe heeft gebracht bij ons."

Verdedigend zéér kwetsbaar

Hoewel PSV dit seizoen verdedigend kwetsbaar is gebleken, met vijftien tegendoelpunten in negen wedstrijden, blijft Kovar positief. "Het vele aantal tegendoelpunten heeft geen effect op mijn zelfvertrouwen. Het is leuk om een clean sheet te houden, maar voor mij en voor ons als team is het belangrijk om de wedstrijd te winnen", stelt de Tsjech.

Bosz reageert met humor op de defensieve problemen. "Misschien is dat de reden dat ik geen haar meer heb, dat ik er te veel met mijn handen in heb gezeten", grapt hij. "Nee, dat heeft natuurlijk onze aandacht. Maar ik denk dat Matej het wel goed zei: zolang wij meer scoren, en dat doen we vrijwel iedere wedstrijd, dan win je je wedstrijden. En uiteindelijk is dat waar het om gaat."

"Natuurlijk willen wij minder tegendoelpunten hebben. Je moet ook kijken hoe die vallen, want ieder doelpunt heeft daarin ook zijn eigen verhaal. Maar alles bij elkaar opgeteld zijn het er te veel. Gelukkig scoren we ook nog steeds heel erg veel, dus als we dat blijven doen en we gaan er minder tegen krijgen, wordt het alleen maar beter", sluit Bosz positief af.

Opmerkelijke clausule in het huurcontract

Kovar is dit seizoen gehuurd van Bayer Leverkusen, maar PSV heeft tijdens de onderhandelingen een koopoptie vastgelegd. Mocht PSV besluiten de doelman definitief over te nemen, dan ligt er een transfersom van 5 miljoen euro klaar, die door bonussen kan oplopen tot 7 miljoen. Daarnaast heeft Leverkusen een doorverkooppercentage van 10 tot 15 procent bedongen.

Opvallend is dat de koopoptie verplicht wordt indien PSV zich weet te handhaven in de Eredivisie. Voor de regerend landskampioen is dat natuurlijk een formaliteit, waardoor de kans aanzienlijk is dat Kovar ook volgend seizoen in Eindhoven actief zal zijn.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.