De positie van John Heitinga als trainer van Ajax lijkt wankeler dan ooit. Een poll onder 2500 bezoekers van Sportnieuws.nl spreekt boekdelen: ruim 80 procent vindt dat Heitinga moet vertrekken. Deze keiharde conclusie weerspiegelt de groeiende onvrede onder fans, analisten en experts.

Op papier lijken de prestaties van Ajax in de Eredivisie niet dramatisch: met vijftien punten uit zeven duels houdt de club aansluiting met de top. Maar wie het spel analyseert, ziet een ander verhaal. Het is allesbehalve overtuigend. Progressie blijft uit, het voetbal is volgens velen niet om aan te zien en dat terwijl Ajax bekendstaat om aantrekkelijk, aanvallend voetbal. Fans missen, net als onder zijn voorganger Francesco Farioli, de typisch Amsterdamse bravoure en zien weinig perspectief voor verbetering onder Heitinga.

Media-optredens onder vuur

Naast kritiek op het matige spel krijgt Heitinga ook bakken kritiek op zijn houding tegenover de media. Zijn interview na de teleurstellende wedstrijd tegen Olympique Marseille was voor velen de druppel. In plaats van zich kritisch op te stellen, complimenteerde de trainer zijn spelers, wat bij velen in het verkeerde keelgat schoot. Johan Derksen maakte bij Vandaag Inside korte metten met Heitinga. Volgens hem was dat "wartaal" en een reden voor de directie om afscheid te nemen.

Dead man walking

Fans en analisten van Ajax lijken het erover eens te zijn dat de trainer niet geschikt is om de Amsterdammers naar een hoger niveau te tillen. Zijn positie wordt steeds vaker omschreven als dead man walking, een term die pijnlijk duidelijk maakt hoe wankel zijn situatie is. De kritiek op Heitinga legt ook een dieper probleem binnen Ajax bloot. Heitinga, ooit een geliefd gezicht bij Ajax, lijkt niet de man om deze crisis te bezweren.

Wat nu?

Het is niet de vraag of, maar wanneer Ajax de knoop doorhakt en afscheid neemt van Heitinga. De druk vanuit de achterban en de media is bijna ondraaglijk geworden. De clubleiding zal snel moeten handelen om erger te voorkomen, want als de neerwaartse spiraal niet wordt doorbroken, dreigt Ajax verder af te glijden van de top waar het net weer deel van uitmaakte. Voor Heitinga lijkt er geen weg terug. Zijn tijd bij Ajax als hoofdtrainer lijkt opnieuw een kort hoofdstuk te worden, ondanks zijn goede bedoelingen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.