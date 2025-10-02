Het Nederlandse voetbal heeft betere tijden gekend. De start van het Europese voetbalseizoen verliep dramatisch, met vijf nederlagen in de eerste speelweek. Hoewel de tweede week iets gunstiger was, blijven de prestaties van Nederlandse clubs in Europa zorgen baren. Het huidige seizoen kan grote gevolgen hebben voor de coëfficiëntenranking en daarmee voor de toekomst van Nederlandse clubs in Europese competities.

Nederlandse clubs wisten drie punten te verzamelen in de strijd om coëfficiënten. Go Ahead Eagles zorgde voor een Europa League-verrassing door op miraculeuze wijze te winnen bij Panathinaikos, terwijl PSV een gelijkspel uit het vuur sleepte tegen Leverkusen in de Champions League. Ajax, AZ en Feyenoord gingen kansloos onderuit tegen respectievelijk Olympique Marseille, Larnaca en Aston Villa. FC Utrecht leek lange tijd aanspraak te maken op een resultaat, maar bleef ook met lege handen achter.

Vergeleken met andere landen blijft de situatie zorgelijk. Portugal behaalde vier punten dankzij zeges van Braga en FC Porto. België daarentegen bleef volledig puntloos door de nederlagen van Union St-Gillis, KRC Genk en Club Brugge.

Coëfficiëntenranking: huidige stand van zaken

Nederland staat momenteel op de zesde plek in de UEFA-coëfficiëntenranking met een voorsprong van drie punten op Portugal. Deze positie garandeert twee directe plekken in de Champions League voor het seizoen 2026-2027.

Plek Land Totaal Deelnemende clubs 25/26 24/25 23/24 22/23 21/22 6. Nederland 62.533 6/6 3.916 15.250 10.000 13.500 19.200 7. Portugal 59.466 4/5 5.200 16.250 11.000 12.500 12.916 8. België 56.150 3/5 4.900 15.650 14.400 14.200 6.600

Situatie minder rooskleurig

Voor de komende jaren ziet de situatie er echter minder rooskleurig uit. Vanaf het seizoen 2027-2028 telt het succesvolle seizoen 2021-2022 niet meer mee, en daardoor zakt Nederland naar de achtste plek in de ranking, achter België en Portugal.

De achtste positie betekent dat alleen de landskampioen van 2027 directe deelname aan de Champions League krijgt, terwijl de nummer twee zich via voorrondes moet kwalificeren. Dit scenario kan alleen worden voorkomen als Nederlandse clubs dit seizoen veel beter presteren dan hun Belgische en Portugese concurrenten. Voorlopig lijkt dat echter een lastige opgave.

'Zestien meer dan België, zeven meer dan Portugal'

De komende Europese speelrondes zijn van groot belang voor het Nederlandse voetbal. Als de Eredivisie de zesde plek wil behouden, is verbetering nodig. Tegen Sportnieuws.nl zei Eredivisie CV-directeur Jan De Jong het volgende: "Wij moeten de komende twee jaar ongeveer zestien duels meer winnen dan de Belgen en zeven meer dan de Portugezen om de zesde plek te behouden."