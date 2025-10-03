Go Ahead Eagles zorgde donderdagavond voor een historische zege in Europa, maar Kenneth Perez weigerde mee te gaan in de feestvreugde. Volgens de ESPN-analist is er weinig reden tot juichen, want de algehele Europese prestaties van Nederlandse clubs zijn volgens hem ronduit dramatisch.

Go Ahead won in Athene knap met 1-2 van Panathinaikos, de eerste Europese overwinning ooit voor de Deventenaren. Voor de spelers en fans een unieke mijlpaal, maar Perez vond dat de prestatie niet overdreven moet worden. "Het is geen wereldprestatie. Panathinaikos is ook niet 'je van het’' Voor rust vond ik Go Ahead zelfs teleurstellend", zei hij in Voetbalpraat.

Ook zijn collega-analisten bij Voetbalpraat waren kritisch. Karim El Ahmadi gaf toe dat de overwinning knap was, maar zag een tegenstander die twintig keer schoot en nauwelijks een bal op doel kreeg. Anco Jansen was nog harder: "Ik heb op Europees niveau nog nooit zo’n slechte afwerking gezien."

'We zijn het lachertje van Europa'

Perez trok de discussie breder en wees op de cijfers van de afgelopen weken. “We hebben vier punten gehaald uit 33 mogelijke punten in alle Europese wedstrijden. Dat is gewoon heel weinig. We zijn een beetje het lachertje van Europa. Ik vind het gênant,” concludeerde de oud-speler van onder meer Ajax, PSV, AZ en FC Twente.

Daarmee doelde de Deen niet alleen op Go Ahead, maar vooral ook op de traditionele topclubs. PSV, Feyenoord, Ajax, AZ en FC Utrecht wisten nauwelijks indruk te maken en lieten punten liggen die hard nodig zijn voor de Europese coëfficiënten. Waar Nederland vorig jaar nog meedeed om de bovenste plekken op de ranglijst, dreigt het nu weg te zakken.

Problemen zichtbaar in Eredivisie

Volgens Perez is het falen in Europa een symptoom van wat in de Eredivisie al zichtbaar is. "Je ziet hoeveel moeite clubs hebben om wedstrijden te winnen in de competitie. Je zag dit aankomen, maar dit is wel héél weinig", aldus de analist.

Mijlpaal met bittere nasmaak

Voor Go Ahead blijft de overwinning in Griekenland wel een sportieve mijlpaal. Toch legt het tegelijk de pijnlijke realiteit bloot: het is tot nu toe de enige zege van een Nederlandse club in het hoofdtoernooi. Voor de Eagles een historisch hoogtepunt, maar voor het Nederlandse voetbal vooral een teken dat de kloof met de rest van Europa steeds groter wordt.

En dat kan grote gevolgen hebben: de felbegeerde twee rechtstreekse tickets voor de Champions League staan door deze slechte Europese weken stevig op de tocht.

