Gesprekken Thomas Tuchel gelekt: 'Bayern-coach maakt spelers met de grond gelijk'

Bayern München presteert de laatste tijd slecht. Het 3-0-verlies tegen Bayer Leverkusen en een 1-0-verlies in de Champions League tegen Lazio zorgen voor frustratie bij de Duitse topploeg. Ook trainer Thomas Tuchel is gefrustreerd en deze frustratie heeft hij volgens Sky Sports Germany botgevierd op zijn spelersgroep.

Bayern staat tweede in de Bundesliga. Ze staan vijf punten achter op koploper Bayer Leverkussen, dat een fantastisch seizoen beleeft onder trainer Xabi Alonso. De twee teams speelde afgelopen speelronde tegen elkaar, Leverkusen won overtuigend van het team van Tuchel (3-0). Na deze wedstrijd is Tuchel volgens Sky Sports Germany dus aardig uit zijn stekker gegaan tegen zijn spelers.

'Niet zo goed als ik dacht'

Sky-presentator Riccardo Basile had van een bron uit de Bayern-kring te horen gekregen dat Tuchel een donderspeech heeft gegeven. Basile citeerde Tuchel in een Duitse voetbaltalkshow: ''Je bent niet zo goed als ik dacht, dan moet ik me gewoon aanpassen aan jouw niveau.'' Het is niet bekend om welke speler het hierbij gaat.

Vorig jaar nipt kampioen

Tuchel is sinds 24 maart van 2023 hoofdtrainer bij Bayern. Hij won vorig jaar nipt de Bundesliga. Concurrent Borussia Dortmund en Bayern München eindigden het seizoen met 71 goals, maar het doelsaldo van Bayern was beter. Dit seizoen krijgt Bayern het opnieuw lastig, nu het gat met koploper Bayer Leverkusen vijf punten bedraagt.