Een zeer opvallende deal in Brazilië. Daar heeft Nike een contract uitgedeeld aan een 8-jarige voetballer. De kleine Nathanzinho staat bekend als supertalent bij zijn club Flamengo uit Rio de Janeiro.

Het zal je niet verbazen, maar Nathanzinho is de jongste speler ooit van Flamengo die een contract tekent bij een sportartikelengigant. Het Braziliaanse medium O Globo schrijft dat Nike al vroeg de de rechten van het wonderkind heeft verworven, omdat de verwachtingen rondom de jonge spits torenhoog zijn.

Nathanzinho kent dan ook uitstekende cijfers. Hij scoorde achttien keer in acht wedstrijden bij het kampioenschap voor spelers onder de acht jaar in Rio de Janeiro. Vervolgens knalde hij er ook nog eens elf doelpunten in op een toernooi in de stad, waarna hij werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

Trucjes al te zien op sociale media

De Portugese krant A Bola voorspelt een grote toekomst voor hem. Nathan Inacio, zoals het kleine mannetje echt heet, deelt enthousiast de beelden van het tekenen van het contract op sociale media. Ook heeft hij een eigen TikTok-account waarop hij zijn kunsten laat zien.

Het is niet de eerste keer dat Nike een 8-jarige voetballer uit Brazilië contracteert. Dat deed het Amerikaanse bedrijf vier jaar geleden ook met Kauan Basile. Hij heeft inmiddels 1,7 miljoen volgers op Instagram.

Youssoufa Moukoko

BILD merkt op dat zo'n contract niet altijd goed uit hoeft te pakken. Het Duitse medium schrijft dat Youssoufa Moukoko op 14-jarige leeftijd ook bij Nike tekende voor liefst tien miljoen euro. Hij brak uiteindelijk nooit echt door bij Borussia Dortmund en speelt sinds deze zomer voor FC Kopenhagen. De 20-jarige spits scoorde in de jeugd aan de lopende band en speelde ook al twee interlands voor Duitsland.