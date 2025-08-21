De toekomst van Frenkie de Jong houdt in Barcelona al langer de gemoederen bezig. Waar het de afgelopen maanden relatief stil was rond de middenvelder, is er nu weer beweging. Binnen de club staat het verlengen van meerdere contracten hoog op de agenda en daarbij wordt De Jong gezien als één van de prioriteiten.

Eerder deze maand verbrak De Jong zijn samenwerking met Ali Dursun, de zaakwaarnemer die hem zijn gehele carrière vertegenwoordigde. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo voelde de Nederlander zich misleid en besloot hij de samenwerking definitief stop te zetten. Inmiddels heeft hij Sebastien Ledure aangesteld als nieuwe vertegenwoordiger, die al de eerste gesprekken met sportief directeur Deco heeft gevoerd.

Barça wil doorpakken met contract Frenkie de Jong

Na de verlenging van Jules Koundé wil Barcelona vaart maken met nieuwe deals. Ook Eric García moet nog bijtekenen, maar De Jong staat bovenaan de lijst. Clubpresident Joan Laporta prees hem recent nog als 'een speler die de Barça-stijl levend houdt' en benadrukte dat hij koste wat kost behouden moet blijven.

Het huidige contract van De Jong loopt tot 2026. De bedoeling is dat daar twee extra seizoenen aan worden toegevoegd, tot medio 2028. Een langer contract biedt Barça bovendien meer financiële speelruimte richting de strikte regels van Financial Fair Play, die de club al jarenlang op creatieve wijze moet zien te omzeilen.

Relatie tussen De Jong en Barça stabieler dan ooit

Waar er in eerdere seizoenen frictie was over zijn torenhoge salaris en toekomstplannen, lijkt de relatie tussen speler en club nu stabieler. Tijdens de Azië-tour sprak De Jong zelf nog over zijn goede gevoel bij Barça en gaf hij aan zich gesteund te voelen door de leiding.

Een definitief akkoord is er nog niet. Barça moet eerst een aantal dossiers afronden, waaronder het vertrek van overbodige spelers en de registratie van nieuwkomers. Pas daarna komt er duidelijkheid over de exacte voorwaarden van De Jong zijn nieuwe verbintenis.

Privéomstandigheden houden Frenkie de Jong thuis

Afgelopen week ontbrak De Jong opvallend genoeg op de training van Barça. Spaanse media meldden dat dit te maken had met privéomstandigheden. Volgens Mundo Deportivo en Diario Sport ging het om heuglijk nieuws: zijn vrouw Mikky Kiemeney, met wie hij al zoon Miles heeft, stond op het punt van bevallen van hun tweede kindje.

