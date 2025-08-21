Topvoetballer Cristiano Ronaldo vroeg vorige week zijn grote liefde Georgina Rodriguez ten huwelijk. Dat deed hij met een gigantische verlovingsring die hem een vermogen kostte. Toch is de ring niet meer te zien om de vinger van het model.

Rodriguez plaatste woensdag een fotoreeks op Instagram. In haar witte outfit lijkt ze te verwijzen naar haar verloving, maar de grote diamanten ring die ze van Ronaldo kreeg is niet meer te zien.

De ring heeft een flink prijskaartje. Een kenner van de prestigieuze juwelier Estate Diamond Jewelry schatte welk bedrag er voor het sieraad moest worden neergelegd. "Voor ons lijkt dit een ovale diamant van 22 karaat, kleur H, zuiverheid VS1", aldus de kenner. "De zetting is gezet in platina en twee ovalen van elk twee karaat. De prijs van deze ring is 1.200.000 dollar (omgerekend €1.033.614,-, red.)"

Back-up

Maar die ring draagt de 31-jarige Georgina dus niet meer. Er schittert nu een exemplaar met een rechthoekige steen om haar vinger. Mogelijk was de originele verlovingsring te duur om daadwerkelijk mee in het openbaar te verschijnen. Dat vermoedt ook het medium People. "We denken dat het om een back-upring gaat voor dagelijks gebruik. De originele ring is dan ook de moeite waard om te beschermen."

Ronaldo en Rodríguez ontmoetten elkaar voor het eerst in Madrid, waar Ronaldo destijds nog voor Real Madrid speelde. Rodriguez was toen werkzaam als verkoopassistente in een Gucci-winkel. Daar kwam het duo voor het eerst met elkaar in contact. Ze zijn al negen jaar samen en hebben twee kinderen samen. Bovendien is Rodriguez 'bonusmoeder' van nog eens drie kinderen van de Portugees.

De Argentijnse is inmiddels zelf ook wereldberoemd. Op Instagram heeft ze liefst 67,8 miljoen volgers. Al zijn dat er nog altijd honderden miljoenen minder dan haar toekomstige echtgenoot. Ronaldo telt namelijk 662 miljoen volgers op Instagram.

Jutta Leerdam

Ook de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam is in bezit van een dure verlovingsring. Die kreeg ze bij het aanzoek van haar vriend Jake Paul. Zij draagt het sieraad ook niet in haar dagelijks leven, maar laat het veilig in een kluis achter bij de Amerikaan thuis.