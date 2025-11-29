De Nederlandse ex-topscheidsrechter Ed Janssen is uit een zwarte periode van zijn leven aan het klimmen. De 54-jarige voormalig arbiter in onder meer de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie durft nu zijn gevoelens te uiten en te delen hoe heftig hij het leven ná het fluiten beleefde.

In het seizoen 2017/2018 floot hij voor het laatst in het Nederlandse profvoetbal. Daarna stopte hij na 426 duels in het betaald voetbal en belandde hij al snel in een diep dal. Een combinatie van 'het zwarte gat' na zijn pensioen, een niet-bevallende nieuwe baan en dingen in zijn privéleven zorgde voor onrust. Dat vertelt hij aan Voetbal International. "Ik ben twee jaar ziek geweest. Ik heb echt weken gehad dat ik de gordijnen ’s ochtends liever niet opendeed. Mijn kinderen zijn mijn alles, maar ineens moest ik moeite doen om ze überhaupt uit te zwaaien als ze naar school gingen."

'Je hebt zoiets niet alleen, hè?'

Die kinderen kwamen vervolgens thuis bij hun vader die niet altijd te genieten was. Hij werd niet meer gelukkig van dingen die hem normaal altijd opvrolijkten. Janssen moest echt z'n best doen om blij te ogen en zijn als zijn kids met tekeningen thuiskwamen of vertelden dat ze tijdens gymles een doelpunt hadden gemaakt. Zijn ziekte had veel impact op het gezin. "Je hebt zoiets niet alleen, hè? Voor de kinderen was het ook moeilijk in te schatten: is papa vandaag beter of heeft hij een moeilijke dag?'"

'Ik ben er echt goed uitgekomen'

Janssen noemt het nu 'een zwarte periode'. Ook zijn tripjes naar de supermarkt of een verjaardag werden steeds spaarzamer, vooral omdat mensen altijd en overal met hem over voetbal wilden praten. En dat terwijl hij het zo moeilijk had met zijn pensioen uit de voetbalwereld. Hij werd 'mensenschuw', zegt hij. Na twee jaar ziek zijn klom Janssen weer uit het dal. Binnenkort gaat hij op projectbasis aan de slag bij de KNVB om jonge scheidsrechters te begeleiden. "Ik ben er echt goed uitgekomen."

