Alejandro Hernandez Hernandez had woensdag nog de leiding over Liverpool - PSV in de Champions League, maar moest vrijdag weer opdraven in zijn eigen competitie La Liga. De Spaanse toparbiter haalde tijdens Getafe - Elche de kranten met een bizarre rode kaart voor een bekende ex-collega.

Niemand op het veld snapte wat er precies gebeurde in de slotfase van de wedstrijd op het hoogste niveau. Uit het niets liep Hernandez Hernandez naar de dug-outs en toonde ferm de rode kaart. Iedereen, inclusief Getafe-trainer José Bordalas, dacht dat die rode prent voor hem was. Hij protesteerde ook hevig. Maar pas na afloop van het duel bleek voor wie de verbanning écht bedoeld was. Niemand minder dan ex-arbiter Mejuto Gonzalez, die bij Getafe werkzaam is als wedstrijddag-official.

Gedrag van de ballenjongens

Wat had Gonzalez dan precies gedaan tijdens Getafe - Elche (1-0)? In zijn huidige functie bij de thuisploeg is de Spanjaard ook verantwoordelijk voor het gedrag van de ballenjongens. Zij vertraagden het spel in het voordeel van Getafe, dat de 1-0 voorsprong graag over de streep wilden trekken. Dat staat volgens Spaanse media te lezen in het wedstrijdverslag van Hernandez Hernandez. "In de negentigste minuut werd Mejuto Gonzalez weggestuurd vanwege de volgende reden: omdat hij verantwoordelijk is voor de ballenjongens in het stadion, werd hij verantwoordelijk gehouen voor hun gedrag tijdens de tweede helft. Daardoor was er flink wat vertraging."

Liverpool - PSV

Het tijdrekken van de ballenjongens werkte wel voor Getafe, dat dus met 1-0 won. Hernandez Hernandez was woensdag nog de leidsman bij Liverpool - PSV. In de eerste minuten van het Champions League-duel gaf hij een penalty aan de Eindhovenaren na opzichtig hands van Virgil van Dijk.

Bekende ex-scheidsrechter

Mejuto Gonzalez is een wereldberoemde ex-scheidsrechter, die in 2010 stopte met fluiten na het leiden van de Copa del Rey-finale. Hij was sinds 1999 arbiter op het hoogste niveau en is vooral bekend om het leiden van de legendarische Champions League-finale van 2005 tussen AC Milan en Liverpool. AC Milan kwam toen met 3-0 voor, waarna Liverpool voor een opmerkelijke comeback zorgde door gelijk te maken en vervolgens dankzij penalty's te winnen.

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!