Gevaar op de loer voor Ajax na onthulling over contract Francesco Farioli

Francesco Farioli presteert uitstekend bij Ajax en stevent met de Eredivisie op zijn eerste prijs in zijn carrière af. Niet voor niks willen de Amsterdammers zijn contract verlengen. Maar Voetbal International weet dat er een clausule in die verbintenis zit.

Het medium schrijft dat Ajax bezig is met het verlengen van de overeenkomst, dat momenteel tot medio 2027 loopt. Marijn Beuker, directeur voetbal van Ajax, zei afgelopen zondag bij ESPN dat de kans groot is dat Farioli blijft. Maar de Italiaan heeft wel een clausule in zijn contract. Volgens media uit zijn land ligt dat op zo'n vijf miljoen euro.

Ajax moet dus ook wel rekening houden met een vertrek. Zo schrijft VI: 'Zijn prestaties vallen echter ook in het buitenland op.' Farioli kreeg het voor elkaar om de club uit de hoofdstad op de eerste plek te krijgen in de Eredivisie, met een selectie die op het oog (en volgens Transfermarkt.nl) veel minder sterk is dan die van PSV en Feyenoord.

Dit is wanneer Ajax kampioen kan worden na cruciale zege in topper tegen PSV Ajax boekte zondag in Eindhoven een cruciale zege in de strijd om de landstitel. Op bezoek bij concurrent PSV werd met 2-0 gewonnen in de Eredivisie en dus lijkt de titel definitief naar Amsterdam te gaan, maar wanneer kan Ajax nu eigenlijk kampioen gaan worden?

Programma Ajax

Ajax komt alleen nog uit in de Eredivisie en kan zich dus volop focussen op de titelrace. De voorsprong op PSV is momenteel negen punten met nog zeven wedstrijden te spelen. Mochten beide clubs vanaf nu alles winnen, is Ajax kampioen na de wedstrijd tegen NEC op zondag 11 mei.

Komende zondag neemt Ajax het in eigen huis op tegen NAC Breda. De nummer dertien van de Eredivisie is één van de twee clubs die dit seizoen van de koploper wist te winnen. In augustus van dit jaar werd het 2-1 in Breda.

