Gigantische domper voor Eredivisie-smaakmaker: 'Enorm sneu'

Slecht nieuws voor Go Ahead Eagles en Dean James: de 24-jarige linksback heeft afgelopen weekend een blessure opgelopen tijdens het duel met FC Utrecht, waardoor hij wekenlang aan de kant staat. Hij moet hierom de finale van de TOTO KNVB-Beker aan zich voorbij laten gaan.

Zondag eindigde de wedstrijd tussen Go Ahead en FC Utrecht in een 2-2 gelijkspel. Na iets meer dan een uur spelen moest James het veld geblesseerd verlaten en werd hij vervangen door Aske Adelgaard. In de dagen daarna onderging James diverse medische onderzoeken, en woensdag maakte de nummer zeven van de Eredivisie bekend dat hij voorlopig enkele weken niet inzetbaar is.

Go Ahead Eagles kan de komende weken niet beschikken over Dean James. De linksback moest afgelopen weekend tijdens het duel met FC Utrecht het veld vroegtijdig verlaten. pic.twitter.com/I79bS0nD0s — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) April 9, 2025

Go Ahead Eagles geeft niks prijs over de exacte aard van de blessure. Ook is nog niet bekend hoe lang James aan de kant zal staan. Wel is duidelijk dat hij zowel de competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen NAC Breda als de bekerfinale op tweede paasdag in De Kuip moet laten schieten.

Abrupt einde

Daarmee komt er een abrupt einde aan de droom van de linksback. Wat begon als een veelbelovend seizoen voor James, eindigt nu in mineur. Afgelopen zondag was al te zien hoe geëmotioneerd hij was toen hij het veld moest verlaten. Zijn gezicht sprak boekdelen toen hij naar zijn hamstring greep.

'Enorm sneu'

Op sociale media hebben de mensen het te doen met de linksback. "Enorm sneu voor die gast zeg", reageert een fan. "Wat een grote aderlating is dit. Beterschap", reageert een Instagram-gebruiker. De back kan ook op veel steun rekenen van de Indonesische voetbalfans. Massaal wensen ze hem beterschap.

Dean James

James maakte in oktober 2020 zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij won toen samen met FC Volendam met 7-1 van FC Dordrecht. Eén jaar later, in 2022, promoveerde hij met FC Volendam naar de Eredivisie. Hij mocht toen ook zijn Eredivisie-debuut maken. In de zomer van 2023 vertrok hij naar Go Ahead Eagles, waar hij dit seizoen uitgroeide tot een van de smaakmakers. Daarnaast debuteerde hij op 20 maart 2025 voor de nationale ploeg van Indonesië.

