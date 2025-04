Prijzengeld KNVB Beker | Go Ahead Eagles krijgt naast trofee en ticket voor Europa League óók een lekker bedrag

Go Ahead Eagles is de verrassende bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. De club uit Deventer krijgt daarmee de eerste hoofdprijs in de clubhistorie. De Dennenappel gaat naar de Vetkampstraat. Daarnaast gaat Go Ahead Eagles naar de Europa League én krijgt de ploeg ook nog prijzengeld van de KNVB.

Go Ahead zorgde in de halve finale voor een gigantische stunt door in Eindhoven met 2-1 van PSV te winnen. Gerrit Nauber en Victor Edvardsen scoorden in de eerste helft allebei eenmaal en dat bleek uiteindelijk genoeg voor de Deventenaren om voor de eerste keer sinds 1965 de finale van de beker te bereiken. Daarin kwam het heel gelukkig op gelijke hoogte diep in blessuretijd tegen AZ en won het na penalty's van de Alkmaarders.

Knotsgekke finale

Trainer Paul Simonis kwam in eerste instantie het veld in De Kuip niet eens op, maar nadat hij zich had verantwoord bij de beveiliger zag hij een knotsgekke finale ontvouwen op Tweede Paasdag. De eerste helft was weinig spannend, maar de tweede helft maakte dat meer dan goed. Scheidsrechter Danny Makkelie en de VAR eisten een hoofdrol op.

Bekerhistorie

Go Ahead schreef in de finale historie door voor de eerste keer in de clubgeschiedenis het toernooi te winnen. De enige eerdere finale werd namelijk verloren. AZ kon daarentegen al de vijfde beker pakken, want het was eerder in 1978, 1981, 1982 en 2013 de beste. Toch verloor het en maar liefst voor de derde finale op rij. Eerder waren Vitesse en Feyenoord in de finale te sterk voor de Alkmaarders.

Prijzengeld TOTO KNVB Beker

Eerste ronde halen: 12.500 euro (o.a. PEC Zwolle)

Tweede ronde: 30.000 euro (o.a. NEC)

Achtste finales: 50.000 euro (onder andere Ajax, FC Twente en Heerenveen)

Kwartfinales: 80.000 euro (FC Utrecht, Feyenoord, Noordwijk en Quick Boys)

Halve finales: 130.000 euro (Heracles en PSV)

Verliezen finale: 200.000 euro (AZ)

Winnen finale: 350.000 euro (Go Ahead Eagles)

Europa League

De 350.000 euro is natuurlijk een leuk extraatje, maar de bekerwinst is nog veel meer waard door het Europese ticket dat er mee verdiend wordt. De winnaar van de KNVB Beker plaatst zich namelijk rechtstreeks voor de hoofdfase van de Europa League. Dat levert al direct 4,31 miljoen euro op.

In die ronde van het toernooi is elke club verzekerd van minimaal acht wedstrijden en ook dat kan nog eens flink wat gaan opleveren. Met een gelijkspel verdient een team namelijk 150.000 euro en elke zege levert zelfs 450.000 euro op. AZ weet overigens hoe het is om geld te verdienen in de Europa League, want de teller eindigde door het bereiken van de achtste finales dit seizoen op bijna tien miljoen euro.